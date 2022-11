Qui suis-je?

Je suis né à Saint-Pacôme, au Québec. J’ai grandi au Bas-Saint-Laurent, là où le goût de la salicorne et la musique de Bach ont peuplé mon imaginaire. J’étudie aujourd’hui en physique et en mathématiques, tout en m’adonnant à l’écriture et à la musique classique.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Dans ce poème, tout part du vide. J’explore la détresse comme une expansion des déchirures, celles qui se nourrissent des passions – musique, littérature, art – multiples et corrompues.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai toujours été fasciné par les créatures grotesques des bestiaires du Moyen Âge et par la violence fantastique de Bosch. Ce genre d’imagerie graphique se glisse souvent dans mon écriture.

Les premières lignes

« Le flot des choses muettes a tari ma gorge.



Ne reste sous mon menton que la délimitation



entre le sol et le ciel. De là commencent toutes



les racines violacées, tous les embranchements;



de là s’érige mon corps comme les paliers



d’un hôtel de cire. » — Une citation de Extrait de Tableaux à gorge recousue, d’Emmanuel Brouillette

