Qui suis-je?

Je suis née à Loretteville, en banlieue de Québec. Je suis une poète qui a passé ses études en musique à dessiner, ce qui explique que j’aie fabriqué trois disques (Meb ep, Dehors et Spirits & Saints), plusieurs zines, deux recueils de poésie (Aria de Laine et Un an vu de chez elle, Moult Éditions) et un livret d’opéra (Justine et les machines; musique de Sonia Paço-Rocchia). Le reste du temps, j’enseigne l’histoire de la musique et la composition de chansons au Cégep de Saint-Laurent.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Ce court recueil est une exploration de la grande noirceur d’une poète qui se sent vieillir, que tout semble lâcher : son corps, son envie d’écrire, son estime d’elle-même, le monde dans lequel elle vit et même la caisse automatique de l’épicerie… Quand je le relis, j’ai peur!

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai écrit ces poèmes sur mon téléphone, à travers mes journées au travail, parce que je n’avais pas le courage de m’asseoir pour écrire. J’ai voulu m’en tenir à l’essentiel, à la vérité de l’émotion crue, sortir mon mal par petite dose, en écrivant sans faire exprès.

Les premières lignes

« j’ai été malade



une secousse



juste assez pour savoir c’que j’ai à perdre



j’ai pas perdu mes cheveux

mais j’ai peur qu’un jour

ça se peuve » — Une citation de Extrait de Quand j’ai l’goût j’ai pas l’temps, de Marie-Eve Bouchard

