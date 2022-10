Une femme découvre un rare champignon géant à Haines, en Alaska

Une vesse-de-loup géante pesant entre 11 et 13 kilogrammes, a été découverte par une cycliste à Haines, en Alaska. Selon la jeune femme, la cueillette de ce champignon comestible pourrait être la découverte mycologique de la saison.

Je ne savais pas qu’ils pouvaient pousser ici , explique Liz Landes, en ajoutant que les gens à qui elle a parlé de sa trouvaille étaient également tout à fait incrédules face à la présence de ce champignon rare en Alaska.

La vesse-de-loup géante est un gros champignon rond, blanc à l’intérieur et comestible s’il est cueilli avant d'arriver à maturité. Il pousse habituellement d’août à septembre dans les zones herbeuses.

Je regardais simplement la pente au-dessus de moi et je me suis dit : "Tiens, c’est un endroit vraiment étrange pour une roche de rivière" parce qu’il y avait cette chose qui était grosse et blanche au milieu de la pente , raconte-t-elle.

Il poussait comme ça, sur le bord de la route, c’est incroyable , dit-elle en ajoutant qu’il s’agit du plus gros champignon qu’elle ait jamais cueilli.

Elle l’a découvert alors qu’elle pédalait le long de la rivière Chilkat, à environ 30 kilomètres de Haines. Comme le champignon était trop gros pour rentrer dans son sac à dos, elle a dû le garder en équilibre sur ses jambes le temps de retourner dans un stationnement, où une connaissance a pu ramener le spécimen en ville.

La vesse-de-loup était également trop grosse pour entrer dans son réfrigérateur, elle en a donc offert le tiers à un chef cuisinier habitant tout près.

Depuis sa cueillette, Liz Landes a incorporé l’immense champignon à plusieurs mets, allant du sauté, à la mousse au chocolat et au houmous. De tous ses essais, elle assure que le meilleur était de le transformer à la manière d’une viande sèche de type « jerky ».

Les possibilités sont infinies, particulièrement lorsqu’on en a autant , affirme-t-elle.

Avec les informations de Marc Winkler