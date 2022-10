Une promenade des vétérans à Nicolet

Nicolet a procédé lundi à l’inauguration d'un projet unique au Québec, la promenade découverte des vétérans « Je me souviens ». Ce nouveau parcours interactif permettra d'en apprendre davantage sur ces personnes qui ont servi le Canada et qui sont enterrés dans la région.

Eric de Wallens, un Européen qui s’est installé à Nicolet il y a environ cinq ans, est à la tête de ce projet. Lui-même vétéran, M. Wallens, a d’abord eu l’idée lors d'une marche alors qu’il participait aux festivités du 350e de sa ville. Il avait envie de savoir qui étaient les Nicolétains qui avaient servi durant la guerre.

Le parcours guidé permettra d’en apprendre davantage sur 26 d'entre eux. Il vous suffira d’avoir un téléphone intelligent en main.

Un code QR sera inscrit sur une affiche installée aux cimetières, ce qui permettra de consulter des capsules qui ont été créées pour l’occasion.

Ça va s'ouvrir sur un plan où on pourra suivre un chemin qui partira du cimetière anglican pour ensuite se balader dans le cimetière catholique. En allant en face de chaque tombe, on verra la photo de tombe et sur une bande sonore, il y aura des explications , ajoute-t-il.

Il y aurait 81 vétérans enterrés à Nicolet, mais seules 26 tombes seraient encore apparentes.