Un magnat taïwanais en guerre contre les communistes chinois

Son salon est aménagé en salle de méditation avec tatami et chaises en bois pour les invités. Au mur, des inscriptions traditionnelles bouddhistes. Robert Tsao pratique l’art du zen dans la gigantesque pièce surplombant le parc Daan, le Central Park de Taipei. Défendre Taïwan, selon lui, est son devoir de bouddhiste.

En tant que bouddhiste, c’est mon devoir de prévenir un désastre qui pointe à l’horizon , explique Robert Tsao. Si je vois de l’intimidation dans la rue, je dois intervenir. Dans ce cas-ci, ce qui est intimidé, c’est une société libre et démocratique qu’on a finalement réussi à bâtir à Taïwan après des décennies.

Un autre géant totalitaire. Le Parti communiste chinois a consacré hier le pouvoir total du président Xi Jinping sur son pays pour les 5 prochaines années. Il a rappelé dans son discours sa volonté d'annexer l'île de Taïwan. Un scénario que souhaite à tout prix empêcher un milliardaire taïwanais. Le magnat des semiconducteurs Robert Tsao a même offert 100 millions de dollars américains de sa fortune pour former les citoyens au combat.

Inspiré par la résilience ukrainienne, le milliardaire taïwanais promet de donner 100 millions de dollars américains au gouvernement taïwanais et à une institution privée. La somme servira à la production de drones militaires et surtout à former les civils au combat. Robert Tsao souhaite former trois millions de personnes en trois ans, dont 300 000 tireurs d’élite.

Il faut développer dans la population la détermination et une plus grande volonté de défendre Taïwan. Je pense que nous serions prêts sur le plan militaire à résister à des tentatives d’invasion.

« C’est sur le plan psychologique qu’il faut travailler. La Chine bombarde les médias et réseaux sociaux avec le message qu’ils sont si puissants que toute résistance est futile. » — Une citation de Robert Tsao

Une résistance d’autant plus importante, selon Robert Tsao, que le président chinois, Xi Jinping, vient d’obtenir un troisième mandat et que l’annexion de Taïwan devient une priorité absolue pour le Parti communiste chinois.

L’allié que Taïwan n’attendait pas

Les démarches du milliardaire de l’électronique et aussi un des plus grands collectionneurs d’art antique ont de quoi surprendre. Il a déjà contourné les lois pour bâtir des usines en Chine, ce qui a conduit à des condamnations judiciaires à Taïwan. En conséquence, Robert Tsao avait renoncé à sa citoyenneté taïwanaise et avait adopté la citoyenneté de Singapour jusqu’à récemment.

Robert Tsao a déjà suggéré il y a quelques années qu’un référendum soit organisé à Taïwan sur la question de l’indépendance. Il affirme aujourd’hui que c’était pour montrer aux autorités chinoises que l’idée était rejetée. À l’époque, sa proposition avait été perçue comme étant pro-Chine.

Dans une grande conférence de presse le 1er septembre dernier, Robert Tsao a annoncé qu’il était redevenu citoyen de Taïwan et qu’il allait donner une partie de sa fortune pour défendre l’île.

C’est quand j’ai vu le démantèlement rapide de Hong Kong que je me suis dit que j’allais tout faire pour empêcher que ça se produise chez moi , explique Robert Tsao. L’ambassadeur chinois en France a dit qu’après l’annexion de Taïwan, ils allaient rééduquer la population. Leur plan est clair. Ils veulent nous envoyer dans des camps de concentration comme ils font avec les Ouïgours.

Le magnat taïwanais est donc parti en croisade contre les communistes chinois qu’il qualifie de zombies. Et surtout contre le président chinois totalitaire, Xi Jinping, qu’il tient pour responsable du démantèlement de Hong Kong et des crimes contre l’humanité suspectés dans le Xinjiang.

Gare au faux sentiment de sécurité

Taïwan joue un rôle crucial dans la production des microprocesseurs, ce qui inciterait les États-Unis et le Japon à se porter à sa défense, selon plusieurs analystes. Robert Tsao invite à la prudence lorsqu’il est question de cette notion de bouclier de silicium.

L’entreprise TSMC est le plus gros joueur mondial et elle est si importante qu’aucun nouveau produit électronique n’est développé sans ses semiconducteurs , explique-t-il. Puisque TSMC est si importante pour le monde, la Chine pourrait attaquer Taïwan et prendre TSMC en otage afin d’obtenir le contrôle de Taïwan en échange.

Des propos qui tranchent à Taïwan. La majorité des résidents rencontrés affirment qu’ils sont habitués aux menaces chinoises et qu’ils ne croient pas à une invasion.

« C’est un faux sentiment de sécurité. Je veux réveiller les Taïwanais! » — Une citation de Robert Tsao

Pratiquer le zen et le bouddhisme, un des passe-temps de Robert Tsao, c’est vivre dans le moment présent. Et, selon lui, la menace contre Taïwan est immédiate.