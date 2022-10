Le Château Dubuc aux mains des vandales

Saccage, pillage ou encore vols caractérisés. Michel Saint-Pierre ne mâche pas ses mots. Il parle de meubles volés, de portes défoncées, de matelas déchirés, de vaisselle brisée.

La Sûreté du Québec confirme qu'une enquête policière est en cours.

Ça n’a aucun sacré bon sens. On arrache tout, on brise gratuitement. Je ne suis pas fier de la population de Chandler qui participe à ça et qui tolère ça. Ce n’est pas une cour de récréation pour le public , regrette-t-il.

« La Ville de Chandler devrait contrôler sa population. » — Une citation de Michel Saint-Pierre, propriétaire du Château Dubuc

Le Château Dubuc est l'objet de pillage, indique son propriétaire, qui a déposé une plainte à la SQ (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

On a mis des conteneurs, des blocs de ciment pour bloquer la circulation, mais malgré ça, encore en fin de semaine, on essayait de voler. On ne peut pas mettre un gardien jour et nuit , poursuit Michel Saint-Pierre, en précisant qu’il a mis en place des caméras de surveillance afin d’essayer d’identifier les coupables.

Bientôt vendu?

Malgré son état de dégradation, le Château Dubuc pourrait bientôt changer de mains.

Une rencontre entre la Ville de Chandler et le représentant d'une entreprise qui souhaite acheter le terrain et les restes du bâtiment a eu lieu lundi matin, selon le maire de Chandler, Gilles Daraîche.

Selon le maire, une offre d'achat aurait été acheminée au propriétaire, ce que le principal intéressé n'a pas voulu confirmer.

Selon le maire de Chandler, Gilles Daraîche, une entreprise souhaite acheter le terrain et les restes du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Cependant, le maire indique que le site ne sera plus constructible et qu'un nouveau propriétaire devra amasser les débris.

Si la transaction se concrétise, le futur propriétaire va devoir venir voir la Ville et c’est sûr que ce ne seront pas des projets de construction. Les seuls projets qui pourront se faire, ce sera avec les bâtiments qui sont là.

« On est en zone inondable, donc il n’y a plus de projets de construction autorisés dans ce coin. » — Une citation de Gilles Daraîche, maire de Chandler

De son côté, Michel Saint-Pierre indique que des acheteurs potentiels le contactent depuis cinq ans, mais qu'aucune transaction ne s'est jusqu'ici concrétisée.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois