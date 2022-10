Toronto peut traverser les difficultés actuelles et en sortir plus forte, croit John Tory

Selon des données provisoires, il a obtenu environ 62 % des voix, en très nette avance sur son principal rival Gil Penalosa qui en a recueilli près de 18 %. Le maire sortant avait reçu l'appui de 63 % des électeurs il y a quatre ans.

John Tory a remercié tous les candidats et félicité les vainqueurs et s’est dit prêt à travailler avec chacun d’entre eux.

J’ai de grands espoirs pour l’avenir de cette ville, mais il y a des défis à l’horizon et nous devrons y faire face ensemble , a-t-il déclaré.

Il a promis à nouveau de ne pas imposer de hausses importantes d’impôts fonciers. Ce n’est pas la chose à faire au milieu d’une crise qui rend la vie inabordable.

John Tory veut que les projets de transport en commun qui en sont à diverses étapes se réalisent. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Élu une première fois en 2014, il a joué la carte de la stabilité et de l’expérience et a fait valoir sa capacité à maintenir des liens de collaboration avec les autres ordres de gouvernement.

M. Tory entend continuer à établir des partenariats avec la province et le fédéral pour trouver des solutions aux problèmes que la métropole ne peut résoudre seule. Il a aussi évoqué des chantiers en cours qu'il a l'intention de mener à terme, notamment des projets de transport en commun.

S'il siège jusqu'à la fin de son mandat, John Tory battra le record détenu par Art Eggleton, qui a été maire de Toronto de 1980 à 1991.

30 opposants

John Tory faisait face à 30 autres candidats, dont la vaste majorité étaient inconnus du grand public.

Il a promis de maintenir le cap et de garder les hausses de l’impôt foncier en deçà du taux d’inflation.

John Tory souligne qu'il a établi de bonnes relations de travail avec les autres ordres de gouvernement pour faire avancer certains dossiers à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Au cours de ce nouveau mandat – qui, promet-il, sera son dernier –, John Tory devra s'attaquer à des problèmes de taille, notamment le déficit de 857 millions de dollars du budget municipal.

L’accès au logement et le coût de la vie dans la métropole canadienne, le besoin d’améliorer les transports en commun et, bien sûr, la relance économique post-pandémie sont d’autres préoccupations brûlantes.

Le maire de Toronto, tout comme celui d’Ottawa, disposera sous peu de pouvoirs accrus accordés par le gouvernement Ford. Il pourra opposer son veto à des décisions du conseil municipal qui feraient obstacle à des priorités de la province, notamment en matière de logement.

Des propositions plus audacieuses

Son plus proche rival, l’urbaniste et consultant Gil Penalosa, a lancé des idées plus progressistes que celles du maire sortant, à qui d'aucuns reprochent un certain manque d’audace.

Gil Penalosa a présenté des idées pour faire de Toronto une ville « abordable, équitable et durable ». Photo : CBC / Evan Mitsui

Il a notamment proposé de consulter la population à propos de l’avenir de l’aéroport des îles au centre-ville après l’expiration du bail, en 2033, de revoir un coûteux projet de réfection d’autoroute à l’est du centre-ville et de créer un réseau de voies réservées pour des autobus rapides.

Les gens quittent Toronto, a-t-il déploré dans un discours lundi soir, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y vivre. Il croit qu'il faut faire des efforts pour les retenir et pour en attirer d'autres. John Tory a la possibilité, au cours des quatre prochaines années, de faire en sorte que Toronto soit une ville où il fait bon vivre pour tous.

Toutes les politiques que j'ai proposées sont réalisables, à l'intérieur du budget actuel, si Toronto accepte d'avoir les impôts fonciers, pas les plus hauts, pas les plus bas, mais au milieu, a-t-il affirmé. Tout est réalisable.

Gil Penalosa a déclaré qu'il s'agissait de sa première et dernière course à la mairie. Le candidat défait veut se consacrer à l'éducation et au militantisme.

Près du tiers des conseillers municipaux torontois ne se représentaient pas. Photo : Radio-Canada / Pascale Bréniel

Du sang neuf au conseil

Sept conseillers des vingt-cinq conseillers ne se représentaient pas cette année. La conseillère Cynthia Lai, qui faisait campagne pour sa réélection, est morte subitement vendredi.

Selon les résultats de fin de soirée sur le site de la Ville de Toronto, le conseil municipal comptera neuf nouveaux conseillers :

Vincent Crisanti (Etobicoke Nord)

Amber Morley (Etobicoke-Lakeshore)

Alejandra Bravo (Davenport)

Ausma Malik (Spadina-Fort York)

Dianne Saxe (University-Rosedale)

Chris Moise (Toronto Centre)

Jon Burnside (Don Valley Est) retour

Lily Cheng (Willowdale)

Jamaal Myers (Scarborough Nord)

Amber Morley a défait le conseiller sortant Mark Grimes. L’ancienne commissaire à l’environnement de l’Ontario Dianne Saxe l’a emporté, mais une avance d’à peine 0,5 % la séparait de son plus proche rival Norm Di Pasquale.

Huit des conseillers sortants ont obtenu plus de 70 % des voix. Photo : The Canadian Press / Christopher Katsarov

Des conseillers sortants ont également été réélus en obtenant plus de 70 % des voix. C’est le cas de Stephen Holyday (Etobicoke Centre), James Pasternak (York Centre), Mike Colle (Eglinton-Lawrence), Paula Fletcher (Toronto-Danforth), Jaye Robinson (Don Valley Ouest), Shelley Carroll (Don Valley Nord) et Jennifer McKelvie (Scarborough-Rouge Park). Josh Matlow (Toronto-St. Paul's) a récolté plus de 84 % des votes.

Autres conseillers réélus :

Gord Perks (Parkdale-High Park)

Anthony Perruzza (Humber River-Black Creek)

Brad Bradford (Beaches-East York)

Gary Crawford (Scarborough Sud-Ouest)

Michael Thompson (Scarborough Centre)

Nick Mantas (Scarborough-Agincourt)

Paul Ainslie (Scarborough-Guildwood)

Moins de 0,5 % séparaient Frances Nunziata (York South-Weston) de Chiara Padovani qui est arrivé deuxième.