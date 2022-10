Délestages et mauvaises conditions routières dus à la tempête de neige en Saskatchewan

La tempête de neige qui s'est abattue sur le sud de la Saskatchewan, dimanche et lundi, a entraîné la fermeture de routes, bloqué des conducteurs et provoqué des pannes de courant dans de nombreuses régions de la province, le sud-ouest de la Saskatchewan étant particulièrement touché.

Selon le constat fait par Radio-Canada, des routes dans la partie du Centre-Sud étaient fermées lundi matin sur la Transcanadienne, entre les villes de Regina, Moose Jaw et Swift Current.

La tempête a affecté la visibilité dans ces secteurs, prenant de surprise certains conducteurs.

J'ai voulu m'arrêter à une aire de repos à Swift Current, et je n'ai pas pu m'y rendre parce que les conditions étaient vraiment trop dangereuses , explique Roy Dupuis, un conducteur québécois qui rentrait dans sa province, depuis la Colombie-Britannique, et qui a été pris en pleine tempête.

Reuben Siman, un monteur de ligne d'électricité, n’a pas pu se rendre au travail, lundi matin à Swift Current.

C’était trop glissant, trop de neige , regrette Reuben Siman.

Lundi avant midi, l'on notait la reprise progressive de la circulation sur certaines routes. C'était le cas notamment sur la Transcanadienne, entre Moose Jaw et Regina, et plus tard en journée, entre Moose Jaw et Swift Current.

Déneigeurs à la rescousse

Selon le directeur des opérations routières saisonnières de la Ville de Regina, Tyler Bien, la capitale a reçu entre 8 et 10 cm de neige. Il précise que les équipes tentent maintenant d'empêcher que les routes deviennent impraticables.

Avec des températures plus douces, et la fonte de la neige dans les rues, l'une des priorités est maintenant d'empêcher la formation de glace sur le réseau routier , a ajouté Tyler Bien.

Les déneigeurs privés dans la capitale se sont aussi mis en branle. C'est le cas de la compagnie de déneigement de Jody Sutherland, No Mow Snow.

On a noté un large volume d'appels hier durant la journée, tant pour des déneigements spontanés que pour des signatures de nouveaux contrats , explique Jody Sutherland.

Pannes de courant

Le Conseil des écoles fransaskoises a signalé que l'école Ducharme à Moose Jaw, fermée lundi à cause d'une panne de courant, ouvrira de nouveau mardi.

L'épaisse neige a provoqué des pannes de courant dans une vaste région comprenant Lumsden, Assiniboia et Moose Jaw, selon Saskpower, qui ajoute qu'un grand nombre de ses clients ont été privés d'électricité pendant la nuit.

SaskPower a déclaré lundi matin qu'elle travaillait toujours à rétablir le courant pour les clients de Moose Jaw et des régions avoisinantes, notamment Caronport, Rouleau, Mortlach et Avonlea.

Au moment d'écrire ces lignes, la Ville de Moose Jaw n'avait pas encore répondu à nos demandes d'entrevue sur la situation.

Avec les information de Frederic Harding et Bryanna Frankel