Mark Sutcliffe est le nouveau maire d’Ottawa

Mark Sutcliffe a gagné son pari : il est le nouveau maire d’Ottawa, selon les résultats préliminaires. Il succède ainsi à Jim Watson . Ancien journaliste et entrepreneur, M. Sutcliffe l’a emporté contre ses deux plus proches rivaux, Catherine McKenney et Bob Chiarelli, ainsi que 11 autres candidats.

Selon les résultats préliminaires publiés sur le site de la Ville d'Ottawa, Mark Sutcliffe a récolté 51,37 % des voix, l'emportant devant Catherine McKenney, qui a amassé 37,88 % des voix.

Mark Sutcliffe est monté sur scène avec sa femme Ginny (à gauche) et leurs trois enfants. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Dans les minutes qui ont suivi sa victoire, le gagnant est rapidement monté sur scène aux côtés des membres de sa famille.

Ses premiers mots comme maire d'Ottawa ont été : Je vis beaucoup d’émotions présentement : humilité, excitation, joie et beaucoup de soulagement. Mais je ressens d’abord et avant tout de la gratitude envers les milliers de personnes qui ont soutenu ma vision pour le futur de la ville d’Ottawa.

« Notre ville fait face à plusieurs défis, mais je sais qu'on est prêts à les affronter tous ensemble. » — Une citation de Mark Sutcliffe, nouveau maire d'Ottawa

Dans son discours de victoire, Mark Sutcliffe a aussi tenu à remercier les personnes qui ont travaillé dans l’ombre pour l’aider à l’emporter. Il n’y a qu’un nom sur le bulletin de vote, mais c’était un travail d’équipe. Je n’étais qu’un membre de cette équipe. Je veux remercier les centaines de bénévoles : vous avez fait un travail incroyable.

À quoi s’attendre de Mark Sutcliffe à la mairie?

Mark Sutcliffe a annoncé sa décision de se présenter à la mairie à la fin du mois de juin, évoquant avoir entendu beaucoup de gens dire qu'il n'y avait pas de candidat centriste qui pourrait rassembler toute la communauté .

Au cours de la campagne électorale, il a mis de l’avant plusieurs enjeux de sa plateforme afin de rallier le plus grand nombre d’électeurs à sa cause.

Mark Sutcliffe est un marathonien expérimenté qui fera ses premiers pas en politique municipale à la mairie d'Ottawa (archives). Photo : Gracieuseté Mark Sutcliffe

Concernant les transports, il a mentionné vouloir améliorer l’état des routes, un enjeu que bon nombre de citoyens lui ont témoigné, a-t-il dit. Il a aussi l’intention de regarder le problème du transport en commun et du train léger .

Il s'est aussi engagé à supprimer 200 emplois municipaux. Il entend aussi se soumettre à une révision, ligne par ligne, dans le but de trouver des économies dans les domaines non essentiels.

Une campagne à l'image du marathonien

Passionné de course à pied, Mark Sutcliffe a couru une vingtaine de marathons, dont le réputé de Boston. Il a donc abordé sa campagne électorale de la même façon qu’il a l’habitude d’attaquer les 42,2 kilomètres qui séparent la ligne de départ et le fil d’arrivée.

Jusqu’à tout récemment, les sondages le plaçaient coude à coude avec Catherine McKenney, mais le marathonien est parvenu à convaincre les électeurs lors du sprint final.

Sa victoire fera sans doute plaisir à certains membres de la communauté francophone d’Ottawa qui ont milité pour sa victoire. Parmi ceux-ci, Ronald Caza, Benoît Hubert, Marie-France Lalonde, Jean Cloutier et Stephen Blais l’ont appuyé. Vers la fin de la campagne, d’autres intervenants francophones s’étaient toutefois ralliés à Catherine McKenney.

Mark Sutcliffe accède à la mairie d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Mark Sutcliffe a aussi pu bénéficier de soutien de personnalités publiques, comme le député fédéral Yasir Naqvi, l’ancien candidat néo-démocrate Zaff Ansari ainsi que le conseiller sortant Eli El-Chantiry, qui est également le coprésident de sa campagne électorale.

Contrairement à Catherine McKenney, M. Sutcliffe est parvenu à recevoir des appuis de politiciens conservateurs, comme les ministres John Baird et Lisa MacLeod, qui a récemment été exclue du cabinet de Doug Ford.

Mark Sutcliffe (à droite) a reçu l'Ordre d'Ottawa, en 2016, des mains du maire sortant Jim Watson (archives). Photo : Gracieuseté Mark Sutcliffe

Catherine McKenney félicite Mark Sutcliffe

Dans les minutes qui ont suivi la victoire de Mark Sutcliffe, Catherine McKenney a rapidement pris la parole pour s’adresser à ses militants.

Ce n’est pas le résultat qu’on voulait. C’est difficile, mais on va aller de l’avant. On le doit aux milliers de personnes qui ont voté pour nous , a lancé d’entrée de jeu Catherine McKenney, qui tentait de devenir la première personne trans et non binaire à diriger une grande ville canadienne.

« Demain, on va continuer à travailler pour créer la ville qu’on mérite. Ce n’est pas une défaite ou une soirée qui va diminuer [notre désir d'y arriver]. » — Une citation de Catherine McKenney

«J'ai apprécié chaque minute de cette campagne», a fait savoir Catherine McKenney, cachant pas sa déception. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Catherine McKenney a par la suite tenu à féliciter Mark Sutcliffe pour sa victoire. Il croit en cette ville et en son potentiel. Pour cela, j’ai beaucoup de respect pour lui. Mark, je te souhaite beaucoup de succès.

Une campagne agressive

Ils étaient 14 candidats au début de la campagne électorale. Rapidement, ce sont les trois mêmes noms qui ont su sortir du lot : Mark Sutcliffe, Catherine McKenney et Bob Chiarelli ont monopolisé l’attention dans les débats et dans l’espace médiatique.

Au cours de la campagne, Mark Sutcliffe a préconisé une approche agressive, enchaînant les attaques envers Catherine McKenney pour se distancer de son adversaire qui représentait les citoyens du quartier Somerset.

La stratégie a porté ses fruits. L’ex-entrepreneur a coiffé au fil d’arrivée Catherine McKenney, une voix progressiste qui voulait amener un vent de changement au conseil municipal d’Ottawa.

Mark Sutcliffe est également parvenu à l’emporter contre son autre principal concurrent, Bob Chiarelli. Le vétéran de la politique municipale et provinciale en a surpris plus d’un, l’an dernier, en annonçant son intention de reprendre son poste de maire à l’âge de 81 ans. Inactif sur la scène politique depuis sa défaite aux élections provinciales en 2018, il a auparavant été maire d’Ottawa de 2001 à 2006.

Mark Sutcliffe (à droite) l'a emporté face à 11 candidats, dont Bob Chiarelli (à gauche) et Catherine McKenney (archives). Photo : Radio-Canada

Les nouveaux visages du conseil municipal

Une fois assermenté, le nouveau maire fera partie d’un conseil municipal dont le portrait a considérablement changé au terme du scrutin. Près de la moitié des élus ont choisi de ne pas briguer de nouveau mandat.

La plupart des élus sortants qui ont choisi de tourner la page ont évoqué un ensemble de raisons pour expliquer leur départ : pandémie de COVID-19, convoi des camionneurs, divers phénomènes météorologiques, innombrables problèmes avec le train léger sans oublier des soutiens-gorge accrochés à des arbres pour protester contre des allégations de harcèlement à l'encontre du conseiller sortant Rick Chiarelli.

Ce dernier a d'ailleurs attendu jusqu’à la dernière minute pour trancher, mais il a finalement choisi de ne pas se représenter aux élections du 24 octobre.

Le conseil municipal d'Ottawa a grandement changé au terme de la soirée électorale (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

En plus de Rick Chiarelli et Jim Watson, huit conseillers ont annoncé leur retrait de la vie politique. Il s’agit de Jean Cloutier, Diane Deans, Mathieu Fleury, Keith Egli, Eli El-Chantiry, Jan Harder, Carol Anne Meehan et Scott Moffatt.