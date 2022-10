« Une victoire contre les politiques de la négativité », clame Patrick Brown

Dès les premiers dépouillements de boîtes de scrutin, le maire de Brampton depuis 2018 avait une nette avance.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Patrick Brown a connu une campagne difficile, notamment lorsque cinq de ses conseillers municipaux ont publié une déclaration dans laquelle ils affirmaient que M. Brown constituait ce qu'ils décrivaient comme un modèle alarmant de comportement .

Il a aussi dû se retirer de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) plus tôt cette année en raison de soupçons d’irrégularités dans sa campagne électorale.

Il a été blanchi par le commissaire à l’éthique cet été après avoir été accusé d’avoir eu recours à des employés municipaux dans sa campagne à la direction du PCC.

Un discours aux airs de revanche

Le maire réélu n'a pas manqué de faire référence à sa campagne tumultueuse et contestée.

« C’est une victoire contre les politiques de la négativité. Nous avons fait une campagne de la positivité et nous refusons de tomber dans les aspects sombres de la politique. » — Une citation de Patrick Brown, maire de Brampton

Il a aussi insisté sur les résultats de son dernier mandat.

On s'est battu pour Brampton dans les quatre dernières années. On a réussi à convaincre le gouvernement que nous avions besoin d’un deuxième hôpital dont la construction commencera l’année prochaine. On va aussi avoir une école de médecine. On a gelé les impôts et rendu le transport public pour les seniors.

Il aussi tenu à répondre aux critiques faites à Brampton durant la pandémie.

Pendant la pandémie certains nous ont pointé du doigt en disant qu’on avait un taux de positivité aux tests élevé. C’est parce que nous avons les travailleurs les plus essentiels que n’importe quelle autre grande ville de ce pays. Ce sont nos conducteurs de camions, nos entreprises de logistiques et nos usines de transformation de nourriture qui ont maintenu la chaîne d’approvisionnement du Canada.

Un nouveau départ pour de nouveaux projets

En entrevue plus tard dans la soirée, Patrick Brown se dit soulagé d'avoir gagné avec une majorité de conseillers municipaux qui lui sont favorables. Pour lui c'est l'occasion de mettre derrière lui les dissensions qu'il a connue au sein même du conseil municipal.

Je pense que c’est une équipe unie, une équipe qui travaille. La bonne nouvelle, c’est que la vieille garde n’est plus là. Certains ne se sont pas représentés, d’autres n’ont pas été réélus , précise-t-il.

Il assure avoir déjà des projets pour le futur de la Ville.

Je veux une université dans Brampton. On est une des seules grandes villes au Canada qui n’a pas d’université. Kingston, Guelph, Sudbury et Thunder Bay en ont , insiste-t-il.

Un scrutin difficile à organiser

Dimanche, la Ville de Brampton a envoyé une note à son personnel parce qu’elle manquait d’effectifs pour les élections. Au moins 150 personnes s’étaient désistées ou ne s’étaient pas présentées aux séances de formation.

En fin de journée, la Ville a affirmé que sa demande avait reçu une réponse favorable et qu’elle était en mesure d’assurer la tenue du scrutin.

Les candidats ont insisté lundi pour que les électeurs d’origine indienne et sud-asiatique aillent voter alors qu'a lieu Diwali, la fête des Lumières, une célébration majeure en Inde et dans les pays limitrophes.

Brampton comprend une forte communauté sud-asiatique. Selon les données du recensement de 2021, plus de 141 000 personnes ont déclaré parler le pendjabi comme langue principale à la maison. C’est près de 40 % de la population de Brampton.

Avec des informations de Gregory Wilson