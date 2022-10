Montréal adopte une Déclaration pour la participation démocratique des jeunes

La déclaration a été proposée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans un discours portant sur l’importance de la participation citoyenne de la jeunesse.

On veut les entendre, les jeunes, on ne veut pas qu’ils se taisent. On a besoin de les entendre, de voir ce qu’ils ont dans le cœur et dans les tripes. Et c’est à nous, après, de pouvoir bien gérer le débat , a-t-elle dit.

Mais elle a aussi dénoncé, sans mâcher ses mots, le comportement de Luis Miranda et son incidence sur la réputation des élus.

« Cet incident a causé du tort à l’ensemble de la société. Quand un élu, un adulte, peu importe le palier ou le parti, agit de cette façon, ça a un impact sur la fonction d’élu à tous les niveaux. Ça nuit fortement à la relation de confiance qu’on travaille à bâtir avec les jeunes, et on ne peut pas tolérer de tels agissements. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Au début du mois d’octobre, une vidéo captée et visionnée des milliers de fois sur les réseaux sociaux montrait le jeune Hocine Ouendi s’adresser au maire d’Anjou lors de la période de questions du public. Il voulait savoir pourquoi les terrains de soccer synthétiques de son arrondissement étaient fermés et proposer des solutions.

La réponse du maire, dans laquelle il déclarait qu' à 15 ans, je n’aurais même pas eu d’affaire à lui parler , en a choqué plusieurs. Notamment, M. Miranda, en affirmant que les terrains avaient été fermés en raison d’incivilités commises par des jeunes, a souligné ne pas avoir ce problème avec les autres sports, comme le hockey et le baseball. Plusieurs ont interprété ces propos comme étant discriminatoires à l'endroit des jeunes immigrants et enfants d'immigrants qui jouent au soccer.

Hocine Ouendi, un adolescent qui vient d'avoir 16 ans, réclame des excuses de Luis Miranda, le maire de l'arrondissement d'Anjou (Montréal) qui l'avait rabroué au dernier conseil d'arrondissement tenu le 4 octobre 2022. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Je prends la parole aujourd’hui comme jeune femme arabe, d’origine musulmane, élue , a d’ailleurs lancé lundi au conseil municipal Alia Hassan Cournol, conseillère de la Ville de Montréal dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et membre de Projet Montréal. Et les propos que je viens d’entendre de la part de M. Miranda me mettent en colère. Faire des amalgames sur des jeunes, sur des jeunes de communautés particulières, sur des jeunes musulmans, dans un conseil municipal, quand on porte l'écusson de la Ville de Montréal sur notre veston, sur notre cœur, c’est inadmissible.

Face à ces récriminations, M. Miranda a également pris la parole lundi au Conseil municipal. Il s’est excusé pour [sa] réaction , mais a affirmé ne pas regretter la fermeture des terrains de soccer. Il fallait que je fasse quelque chose pour rassurer la population , a-t-il dit en précisant que la situation était telle que les aînés avaient peur de fréquenter le parc Goncourt dû aux jeunes qui [s'y] tiennent . Il a d’ailleurs renvoyé la responsabilité à Valérie Plante.

« Nous ne serions pas où nous sommes si madame la mairesse avait respecté ses engagements en sécurité. » — Une citation de Luis Miranda, maire de l'arrondissement d'Anjou

Luis Miranda, maire de l’arrondissement montréalais d’Anjou Photo : Radio-Canada

M. Miranda a malgré tout voté pour la Déclaration pour encourager la participation des jeunes à la vie démocratique montréalaise, comme les 57 autres élus présents au conseil municipal, lundi après-midi.

Plusieurs autres élus ont pris la parole pour parler de l’importance de la participation des jeunes à la vie citoyenne et démocratique. La leader adjointe de l’opposition officielle, Alba Zuniga Ramos, a notamment invité l’administration de Valérie Plante à aller plus loin que les belles déclarations : On s’attend à des actions pour encourager les jeunes à participer à la démocratie montréalaise .

Les terrains de soccer rouvrent sans tambour ni trompette

C’est en toute discrétion que l’arrondissement d’Anjou a rouvert deux de ses trois terrains de soccer synthétiques en fin de semaine.

L’arrondissement avait fermé ses deux parcs au mois d’août.

Les terrains des parcs Goncourt et Lucie-Bruneau sont donc dorénavant ouverts de 15 h à 19 h. Celui du parc Roger-Rousseau était déjà fermé avant toute cette polémique.

Radio-Canada a tenté de joindre l’administration d’Anjou au sujet de la réouverture des terrains. La secrétaire du maire d’arrondissement a affirmé que Luis Miranda refusait les demandes d’entrevue.