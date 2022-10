Dédommagements de 25 $ de la STQ : « On rit du monde », dit Pascal Bérubé

Édith Deschênes, qui devait prendre la traverse le 14 octobre dernier, a reçu ce bon-cadeau qui lui était directement adressé. Photo : Gracieuseté: Édith Deschênes

La Baie-Comoise Édith Deschênes a reçu ce coupon de la STQ . Elle et sa famille devaient aller à la chasse dans la vallée de la Matapédia il y a un peu plus d’une semaine, mais ils ont dû faire la route en passant par Québec pour se rendre à destination, faute de traversées le jour prévu.

Un bris mécanique à bord du F.-A.-Gauthier avait forcé l’annulation des traverses pendant deux jours. Le NM Saaremaa n’était pas en mesure de prendre le relais puisqu’il se trouvait en Nouvelle-Écosse.

Le député de Matane-Matapédia appelle les députés de l'Est-du-Québec à la solidarité dans le dossier des traversiers. (Archives) Photo : Gracieuseté : Pascal Bérubé

Le député Pascal Bérubé déplore cette situation et la qualifie d' inacceptable .

Je trouve ça insultant de remettre un bon en disant : ''Voici pour compenser le fait que vous n’avez pas traversé'', affirme M. Bérubé. En 2022, la Société des traversiers du Québec a une responsabilité. Si elle est confiante de faire traverser les gens, qu’elle les traverse, sinon, qu’elle dédommage.

Édith Deschênes a dû conduire la nuit pour se rendre sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent en raison de l'annulation à la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout. (Archives) Photo : Gracieuseté Édith Deschênes

Selon Mme Deschênes, le coupon reçu de la STQ ne lui permettra pas de couvrir les dépenses qu'elle a dû faire en faisant le détour sur la route plutôt que la traversée du fleuve.

Ça nous a coûté 230 $ d’essence de plus pour nous rendre, déclare-t-elle. Et si je veux utiliser le rabais, il faut que je me planifie une traversée si je veux dépenser 25 $ sur le bateau , se désole-t-elle.

Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada n’avait pas été en mesure de savoir combien de coupons ont été distribués puisque la STQ n’a pas répondu à nos demandes d’information pour le moment.

Mme Deschênes indique qu’une personne de son entourage qui devait également traverser à ces dates n’a rien reçu de la part de la STQ .

Actuellement, la STQ peut effectuer un remboursement de dépenses pourvu que des conditions soient respectées.

Conditions d'admissibilité des demandes de remboursement Le réclamant fait sa demande de remboursement par l'envoi du formulaire de demande de remboursement à la STQ et y inclut les pièces justificatives.

et y inclut les pièces justificatives. il n'y a pas, au moment de la perturbation de service, de moyen de transport alternatif interne en place ni de moyen de transport alternatif externe existant.

il n'est pas possible pour la STQ , dans un délai raisonnable ou en raison de la localisation, d'organiser un transport par autobus ou par avion. Source : Société des traversiers du Québec

La fiabilité au-delà des indemnisations

Ce n’est pas la première fois qu’Édith Deschênes doit faire une croix sur le traversier pour se déplacer.

Ce que la STQ nous propose, même le Saaremaa, ce n’est pas efficace selon nos attentes et on se retrouve souvent bredouille quand on veut traverser , déplore Édith Deschênes.

« Ce n’est vraiment pas le service qu’on avait dans le temps de la traverse avec le Camille-Marcoux. Il faut toujours prévoir un plan B et un plan C avec le F.-A.-Gauthier. » — Une citation de Édith Deschênes

Le NM Camille-Marcoux effectuait la traversée de Matane à la Côte-Nord avant 2015. (Archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Selon Mme Deschênes, l’irrégularité des départs et le manque de fiabilité du service désorganisent non seulement les usagers mais également leur entourage.

Moi, j’ai un service de garde. Si je ne rentre pas le lundi matin parce que je n’ai pas pu traverser, j’ai cinq familles qui doivent s’organiser de leur côté, donc ce n’est pas juste ma personne que ça vient chambarder , explique-t-elle.

Dédommagement adéquat réclamé

Pascal Bérubé demande que la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, soit plus présente que son prédécesseur, François Bonnardel, dans le dossier du traversier.

« Je veux m’assurer qu’on considère autant notre unique lien vers la Côte-Nord qu’on peut le faire avec le troisième lien ou le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, par exemple . » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Bien sûr, admet-il, il y a moins de monde qui passe, mais cette traversée entre la rive sud et la Côte-Nord est tout aussi importante pour nous : elle est vitale.

Le député de Matane-Matapédia prévoit proposer un plan d’assurance-traversée un peu plus tard cet automne. Il souhaite de la solidarité parmi les élus de l’Est-du-Québec.

C’est facile à vérifier lorsque les gens ont déjà réservé. Quand ils peuvent prouver qu’ils ont fait le tour par Québec, on dédommage avec un per diem, avec un barème, comme dans le domaine de la santé, où on est capable de mesurer les distances qui ont été faites et le montant qui est applicable , explique M. Bérubé.

Aucun député de la Coalition avenir Québec n’a été en mesure d’accepter nos demandes d’entrevue.