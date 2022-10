Radio-Canada ne diffusera plus le Gala Québec Cinéma

Après mûre réflexion, nous en sommes venus à la conclusion que d’autres stratégies peuvent nous permettre d'accroître plus efficacement la visibilité des films et des artistes du cinéma d’ici , a indiqué le diffuseur public par voie de communiqué.

Nous croyons qu'il est possible de maximiser la portée de cette visibilité autrement qu’avec une soirée de gala, considérant que l’auditoire de celle-ci n’est plus au rendez-vous , a ajouté, par courriel, Marc Pichette, porte-parole de Radio-Canada.

En entrevue, Dany Meloul, directrice générale de la Télévision chez Radio-Canada, a précisé que ce ne sont pas les cotes d'écoute en elles-mêmes qui justifient cette décison, mais ce qu'elles traduisent de l'intéret du public. Ce que les cotes d'écoute dénotent est qu'il n'y a pas d'intérêt pour cette émission , a-t-elle déclaré.

« Vive déception » chez Québec Cinéma

En début de soirée, lundi, l’organisme Québec Cinéma a réagi en faisant part de sa vive déception , et a demandé à Radio-Canada de reconsidérer sa décision .

Nous souhaitons ardemment travailler sur une solution afin de célébrer notre cinéma comme il se doit dans une formule de remise de prix renouvelée , a écrit Québec Cinéma par voie de communiqué, ainsi que sur ses réseaux sociaux.

Une déception que partage notamment la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette, qui se dit étonnée et choquée par la nouvelle. Je le vis un peu comme un abandon, j'ai de la misère à comprendre , affirme-t-elle

L'idée d'un gala comme celui-là, c'est vraiment de partager notre joie, nos succès, le travail qu'on fait depuis des années avec le public , ajoute la lauréate de l'Iris de la meilleure réalisation en 2021, pour son film La déesse des mouches à feu.

Une approche télévisuelle revitalisée

Le Gala Québec Cinéma – qui jusqu’en 2015 s’appelait Soirée des prix Jutra – était présenté ces dernières années en direct sur ICI Télé.

Radio-Canada explique qu’elle avait prévenu Québec Cinéma, au terme de la dernière cérémonie, en juin 2022, qu’une éventuelle cessation de la diffusion de son gala était envisagée.

À la place du gala, Radio-Canada offrira l’an prochain une émission spéciale de variétés et d’entrevues pour contribuer au rayonnement du cinéma d’ici et donner au public encore davantage le goût de voir les films , a précisé le diffuseur public dans son communiqué.

On veut vraiment essayer de faire quelque chose qui va être innovateur, plus divertissant, et toujours dans le but que le public ait envie de voir son cinéma , a déclaré Dany Meloul.

De plus, si Québec Cinéma organise une remise de prix l'an prochain, l'émission Bonsoir bonsoir!, animée par Jean-Philippe Wauthier, se consacrera à la célébration les personnes lauréates pendant une semaine.

Avec les informations de Louis-Philippe Ouimet