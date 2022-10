Policiers dans les écoles de Vancouver : pas nécessaires, estiment des parents

En entrevue à la radio de CBC quelques jours après son élection, Ken Sim a affirmé que la majorité des Vancouvérois à qui son équipe de campagne a parlé souhaitaient le retour du programme, qui consiste notamment à ce que des agents de police effectuent des visites dans les écoles, fassent des présentations sur la sécurité et participent à des activités avec les élèves.

En avril 2021, un vote de 8 contre 1 au VSB avait pourtant mis fin au programme, après un examen indépendant qui avait pour mandat de sonder les élèves, notamment ceux appartenant à des minorités visibles, noires et autochtones.

Selon le rapport, certains élèves qui appartenaient à ces communautés avaient vécu des expériences négatives avec des agents de liaison scolaires.

D’après la plateforme électorale du parti de Ken Sim, ABC Vancouver, une version actualisée du programme serait un pas en avant vers la création d’écoles plus sûres et plus accueillantes , dans le contexte de la crise de la sécurité publique à Vancouver .

Les parents pas en demande de ce genre de choses

Pour Parker Johnson, opposé au programme en 2021 alors que sa fille fréquentait l’École secondaire Vancouver Technical, le retour du programme n'a absolument aucun sens .

Ils sont un facteur d'intimidation pour les élèves à l'école, en particulier les élèves marginalisés, notamment les élèves noirs et autochtones , pense-t-il.

Le président de l’Association des parents d’élèves de l’École Rose-des-Vents, Pascal Simonpietri, a sondé des parents de la communauté francophone, dont les écoles recevaient aussi la visite occasionnelle de policiers.

Pascal Simonpietri a deux garçons qui fréquentent l’École Rose-des-Vents à Vancouver. Photo : Pascal Simonpietri

Le programme n’était pas vraiment connu des parents francophones, dit-il, et ceux-ci ne sont pas en demande de ce genre de choses .

« Je crois que les parents se sentent suffisamment en sécurité pour ne pas avoir un policier, c'est plutôt ça qui nous ferait peur. S’il y a un policier, pourquoi? » — Une citation de Pascal Simonpietri, président de l’Association des parents d’élèves de l’École Rose-des-Vents

À l’instar d’autres parents, il serait plutôt en faveur d’une espèce de dialogue avec la police et les enfants , qui serait une expérience positive, du moment que cela reste discret et pas une démonstration de force .

Une expérience bénéfique pour la communauté

Éric Leclerc, directeur général adjoint du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF), était responsable du programme pour le CSF à Vancouver, alors qu’il était directeur de l’École Jules-Verne.

Pour lui, le programme tel qu’il l’a connu était une expérience bénéfique pour la communauté .

« Dans mon cas, je travaillais beaucoup sur la prévention des substances interdites, la santé, l’intimidation en ligne. [C’était] très bien. Les jeunes pouvaient parler, poser des questions. » — Une citation de Éric Leclerc, directeur général adjoint du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Il estime que la fin de l'activité est une perte pour les élèves, pour qui les policiers étaient des modèles.

Éric Leclerc (à gauche), alors directeur de l'École Jules-Verne, aux côtés du directeur général du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Michel St-Amant, en septembre 2019. Photo : Radio-Canada / Saida Ouchaou- Ozarowski

En réponse aux inquiétudes de parents et élèves de communautés noires ou autochtones, Éric Leclerc affirme que c’est en travaillant ensemble qu’on peut régler les problèmes plutôt qu’en enlevant des services .

Je pense qu’il faut éduquer tout le monde incluant les policiers, les directions [d’école], toute la communauté des difficultés que chaque groupe d’êtres humains peut vivre , dit-il.

Ken Sim et les nouveaux élus municipaux entreront officiellement en poste le 7 novembre.

L’avenir du programme de policiers de liaison scolaires sera décidé par la suite.

Avec des informations de Jon Hernandez