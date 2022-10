Le vaccin Pfizer offert aux enfants de 6 mois à 4 ans dès le 26 octobre en Saskatchewan

Selon la province, cela fait suite à l'approbation de ce vaccin par Santé Canada. Ainsi, les familles pourront recevoir cette option vaccinale dans les centres de vaccination et les cliniques sans rendez-vous gérés par l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA).

Ce vaccin est aussi offert dans les cliniques des communautés des Premières Nations et des Métis gérées par Services aux Autochtones Canada (SAC), précise le communiqué.

« Les parents disposent ainsi d'une option supplémentaire pour s'assurer que leurs plus jeunes enfants bénéficient de la protection offerte par le vaccin. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse du gouvernement

Actuellement, les enfants de six mois et plus sont admissibles à trois doses, comme série de doses primaires approuvées en ce qui concerne le vaccin Pfizer, selon la province.

Le vaccin Moderna est offert aux enfants de six mois à cinq ans depuis juillet 2022, indique la province.

La SHA a souligné que si un enfant de moins de cinq ans a contracté la COVID-19, il est recommandé qu'il reçoive la dose à laquelle il a droit huit semaines après la contamination.

La province rappelle aussi aux familles que bien que les pharmacies administrent les vaccins contre la COVID-19, elles ne sont pas en mesure d'administrer les vaccins aux enfants de moins de cinq ans.

En Saskatchewan, tous les résidents de six mois et plus sont admissibles aux vaccins contre la COVID-19. Tous les résidents âgés de 12 ans et plus peuvent recevoir des doses de rappel, y compris le vaccin bivalent.

Être à jour avec ses vaccinations contre la COVID-19 protège contre les maladies graves et les hospitalisations à tout âge , a ajouté la province.