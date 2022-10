Magasinage des fêtes : la chasse au rabais au cœur des dépenses

L'inflation et le coût de la vie font partie des grandes préoccupations des fêtes pour 26 % des Canadiens. La situation financière de 60 % d'entre eux est plus mauvaise cette année qu'elle ne l'était en 2021.

Malgré l'inflation, les Québécois dépenseront 588 $ pour la prochaine période des fêtes, soit 13 $ de plus que l'an dernier, selon un sondage de la firme Léger commandé par le Conseil canadien du commerce de détail. C'est loin de la moyenne nationale, car les Canadiens ont l'intention de débourser 790 $ pour la même période, soit 2 $ de moins que l'an dernier.

On note cette année en particulier que les gens ont le goût d'aller magasiner, ont le goût de retourner dans les commerces pour faire leurs achats , indique Michel Rochette, président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. D'ailleurs, six Canadiens sur dix prévoient de faire leurs achats en magasin.

Mais du même coup, les gens sont plus enclins à chercher les rabais vu l'inflation qu'on connaît , ajoute-t-il.

Pour contourner l'inflation, les Canadiens prévoient d'utiliser plusieurs méthodes.

Les commerçants fébriles

Le désir des consommateurs d'économiser de l'argent se ressent dans les magasins de Québec. On a beaucoup de lèche-vitrine , remarque Patricia St-Amour, gérante à la boutique Souris Mini de Place de la Cité.

Alors que les deux dernières années ont été marquées par la pandémie, Mme St-Amour espère que l'inflation ne freinera pas trop les consommateurs. On a eu une période assez difficile [...] on essaie de trouver une période plus achalandée, on ne l'a pas eue l'an passé, on a hâte de voir!

À la boutique Gosselin Photo, le portrait est différent. Les ventes vont très bien, les gens magasinent beaucoup, donc on s'attend à une belle période des fêtes , soutient le directeur du magasin, Jean-François Gauthier. La hausse des prix ne freine pas beaucoup la clientèle, ajoute-t-il.

