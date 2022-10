Un groupe de jeunes chasseurs de l’Érable doivent leur vie aux pompiers

Anthony Cillis, Matis Martineau et Charles Marcoux, trois amis de 19 et 20 ans de Plessisville, Lyster et Saint-Pierre-Baptiste, sont extrêmement reconnaissants envers les pompiers de Saint-Ferdinand. Ces derniers les ont extirpés in extremis des eaux glacées du lac Joseph, jeudi dernier, alors qu’ils étaient en pleine excursion de chasse aux canards en début de soirée.

Ils ne traînaient pas de gilets de sauvetage réglementaires lorsque leur chaloupe a sombré.

L'embarcation après le sauvetage. Photo : Gracieuseté

On est restés 30 minutes dans l’eau. On va dire que pas mal de choses nous sont passées dans la tête. On a quasiment vu notre vie défiler dans notre face. On pensait que c’était la fin, puis qu’il ne nous restait plus grand-chose. On peut dire que c’était une question de minutes avant qu’on se ramasse dans le fond de l’eau , relate Anthony Cillis, l'un des rescapés.

J’ai eu mon téléphone avec moi tout le long. J’ai appelé les secours. Je les ai eus pendant les 15 dernières minutes avec moi au téléphone. Ça nous a redonné espoir, car au début, on ne savait pas si quelqu’un allait venir nous secourir, et ça, c’est pas mal plus rough , ajoute Matis Martineau.

Après leur sauvetage, les trois jeunes hommes ont dû passer un bref séjour à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska. S’ils acceptent maintenant de parler de leur histoire, c’est pour lancer un message de sensibilisation à tous ceux qui, comme eux, pourraient se sentir invincibles lors d’une expédition sur l’eau.

« Prends tes précautions avant de monter sur l’eau. Amène tout ton stock, les vestes de sauvetage, le kit s’il arrive de quoi, ton sifflet pour alerter le monde, car ça ne pardonne pas. » — Une citation de Matis Martineau

C’est de la gratitude. On remercie beaucoup la rapidité, ça a été incroyable. On est vraiment heureux de ce qui est arrivé, de la rapidité des pompiers. Ça aurait pu être tragique plus que ça , renchérit Anthony Cillis.

Les trois jeunes hommes de la région de l’Érable assurent qu’ils ne voient plus la vie de la même façon aujourd’hui, et que leur prochaine expédition de chasse s’effectuera sur la terre ferme.

Avec les informations de Jean-François Dumas