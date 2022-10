Des syndicats de l’Alberta pressent le ministre de la Santé de les rencontrer

Nous ne pouvons plus assurer avec certitude qu’un Albertain pourra recevoir les traitements dont il a besoin dans les temps [nécessaires] , a dit Mike Parker, le président de l’Association des sciences de la santé de l'Alberta (HASS), un de cinq groupes réunis en conférence de presse à Edmonton lundi.

« Nous sommes les experts. Nous voulons aider chaque patient [...], mais nous luttons contre un système de santé négligé. » — Une citation de Mike Parker, président de l’Association des sciences de la santé de l'Alberta

Les autres organisations étaient le Syndicat de la fonction publique de l'Alberta (AUPE), le Syndicat canadien de la fonction publique (CUPE), le Syndicat des infirmières unies de l'Alberta (UNA) et Friends of Medicare (FOM).

Sandra Azocar, vice-présidente de l’ AUPE, a rappelé que l’un des plus grands problèmes est le manque de personnel dans les établissements de santé : Nous savons où sont les lacunes, nous avons des solutions et nous voulons avoir un plan complet pour régler le système de santé.

Le regroupement a confirmé que les syndicats n'ont toujours pas reçu de nouvelles du ministère de la Santé. Si jamais il ne les contacte pas, ils promettent que leurs voix se feront entendre autrement.

Danielle Smith suscite des réactions

Les représentants syndicaux ont également réagi ensemble au nouveau cabinet de Danielle Smith. La plupart trouvent aberrant qu’il n'y ait pas un ministère du Travail pour faire la liaison entre les voix des travailleurs.

La première ministre a expliqué qu’il y a maintenant deux ministères du Travail : celui du Travail, de l'Économie et du Développement du Nord, de Brian Jean, et celui des Métiers et professions spécialisés, de Kaycee Madu.

Certains représentants syndicaux ont aussi pris la parole pour dénoncer une des solutions proposées par Danielle Smith.

Cette dernière avait proposé de restructurer Services de santé Alberta (AHS), notamment en licenciant le conseil d'administration d'ici la fin de l'année, qu'elle croit être à l’origine du manque de main-d'œuvre.

Quelques représentants syndicaux ont affirmé qu' AHS continue de fonctionner. Selon eux, cette décision évite d'aborder le problème du manque de personnel et ne créera que plus de distorsion dans un système déjà fragile .

Interrogée au sujet de ses déclarations à propos de l’ AHS , lundi, Danielle Smith a répondu qu’elle souhaitait parler avec les gens d’ici pour résoudre les problèmes d’ici .

Les représentants syndicaux ne sont pas optimistes en ce qui concerne l’avenir du système de santé après avoir observé les premiers jours du nouveau gouvernement.