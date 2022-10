Des solutions pour redonner du lustre au centre-ville de Montréal

L'Alliance pour le centre-ville, pilotée par la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville, a présenté lundi matin l'étude intitulée Notre centre-ville, source de fierté, réalisée par la firme IdéesFX.

On y trouve une foule d'exemples de solutions élaborées dans diverses villes du monde pour résoudre les problèmes de malpropreté, de criminalité, de stationnement, d'irritants liés aux chantiers de construction ou de manque d'attractivité pour les familles ou pour les consommateurs.

Ces solutions s'adressent tant aux décideurs publics qu'aux propriétaires d'immeubles commerciaux et aux organismes de développement commercial ou touristique, par exemple.

Le directeur général de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira, décrit le document comme un index des bonnes pratiques des grandes villes du monde. On y trouve notamment des initiatives en matière de gestion des places de stationnement à l'aide d'outils technologiques ainsi qu'en matière de réglementation sur l'entretien des bâtiments.

Pour ce qui est de la prochaine étape, il reste aux membres de l'Alliance à déterminer comment ces solutions peuvent être appliquées. Puisque le territoire du centre-ville couvre plusieurs arrondissements et implique à la fois des instances publiques et privées, il faudra choisir des meneurs de projets.

Le constat le plus important, selon nous, c'est de reconnaître l'importance stratégique du centre-ville de Montréal dans sa fonction de moteur économique, universitaire et culturel du Québec, mentionne M. Castanheira. Ça requiert un statut officiel et on dirait qu'on l'oublie.

Mobilisation inédite

Par ailleurs, l'Alliance pour le centre-ville, qui est née dans l'urgence de réagir aux conséquences de la pandémie, semble destinée à perdurer. La mobilisation pour la toute première fois de tous les acteurs privés, publics, institutionnels, culturels et communautaires s'est avérée bénéfique et on ne souhaite pas revenir en arrière, indique-t-on.

Glenn Castanheira souligne que cette mobilisation sans précédent a permis de réaliser une panoplie de projets qui n'auraient pas pu voir le jour auparavant. Il donne en exemple les programmations estivales coordonnées des dernières années ainsi que les campagnes de mobilisation pour le retour au bureau ou pour la propreté des espaces publics.

Le regroupement pourrait prendre une autre forme et adopter une autre dénomination, mais l'essentiel demeure que l'écosystème du centre-ville veut maintenir un canal de communication afin de soutenir l'élan post-pandémie qui anime la relance actuelle du cœur de la métropole.