Des consultations d’Hydro-Québec à propos d’une ligne pour les Serres Toundra

Hydro-Québec consulte actuellement les citoyens, le Zoo sauvage de Saint-Félicien et l'Union des producteurs agricoles (UPA) pour connaître lequel des trois tracés proposés permettra d'alimenter les Serres Toundra avec une ligne de 161 kilovolts à partir du poste de Saint-Félicien.

C’est l'entreprise spécialisée dans la culture de concombres qui va payer les coûts de 40 à 50 M$ pour cette ligne dont la mise en service est prévue pour 2025.

La société d’État privilégie le tracé qui longe la rive ouest de l'Ashuapmushuan (en vert sur la carte), en partie sur les terres du zoo et d'autres propriétaires, avant de traverser la rivière en amont de l'île Adhémar.

On limite le déboisement, on limite notre impact sur des terres agricoles, on limite l’impact sur des milieux humides. Par contre, évidemment, visuellement ça amène quand même une autre traversée de la rivière Ashuapmushuan. Puis, on doit ouvrir un nouveau corridor également, mais c’est quand même le tracé qui nous semble, selon nos analyses préliminaires, de moindre impact , a expliqué Vincent Paquin, porte-parole d’Hydro-Québec.

Les deux autres tracés traverseraient la rivière Ashuapmushuan en aval de l’île Adhémar.

Un tracé rejeté dès le départ

Un autre tracé à la hauteur de la route de l’Église, près de la chute à Michel et de l’île à Julien, n’a pas été retenu.

Selon Vincent Paquin, il était impossible d’y construire une ligne en parallèle de celle qui alimente déjà l'usine de pâte kraft de Produits forestiers Résolu (PFR).

C'est ce type de pylône qui serait utilisé par Hydro-Québec. Photo : Gracieuseté d'Hydro-Québec

Ç’a été la première option qu’on a évaluée, de repasser sur l’île à Julien, en fait, qui est directement en arrière du poste de Saint-Félicien. Ce tracé-là pour des raisons techniques n’a pas été retenu, parce que l’île n’est pas assez grande pour accueillir une deuxième ligne, car il faut garder des espaces sécuritaires entre les deux lignes , a-t-il indiqué.

Les citoyens qui veulent s'informer et s'exprimer sur le projet sont invités à l'Hôtel de la Boréalie le vendredi 28 octobre de 15 h à 17 h 30 puis de 18 h 30 à 20 h 30.

D'après un reportage de Gilles Munger