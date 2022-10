Obstétrique à Sainte-Anne-des-Monts : les autorités cherchent des solutions

La prolongation de la rupture de services en obstétrique en Haute-Gaspésie ne laisse personne indifférent dans la région. Cette annonce rappelle de douloureux souvenirs, notamment les combats que la population et certains élus ont dû mener pour conserver des services de santé. Les autorités disent chercher des solutions.

Le service d’obstétrique de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts devait être sur pause pendant une dizaine de jours. Or, le CISSS a dû revenir sur sa décision et prolonger la rupture de services pour un mois.

La raison invoquée par le CISSS : des congés de maladie de ses employés.

Ce département a besoin d’un minimum de six infirmières pour bien fonctionner. Or, il n’y en a plus que deux.

Ça ne me surprend pas parce que c’est un service qui fonctionne quand même en dents de scie, en montagnes russes , rappelle Pier-Luc Bujold, président du Syndicat des infirmières, des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec.

Le président du SIIIEQ, Pier-Luc Bujold Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Pour le syndicat, ces absences s’expliquent par une mauvaise organisation au département, ce qui cause une surcharge de travail.

Conséquence : le climat de travail s’est détérioré, selon le syndicaliste.

Il y a un problème de climat au département de multiclientèle à Sainte-Anne-des-Monts. On a interpellé le PDG sur la question. Il y a des mesures qui sont mises en place actuellement , indique-t-il.

Le CISSS dit assurer le suivi auprès des femmes enceintes d'au moins 36 semaines. Un corridor de services vers l'hôpital de Matane a été créé pour ces femmes.

Cependant, l'hôpital de Matane fait face lui aussi à de nombreuses interruptions de services en obstétrique.

Pour éviter d'autres ruptures de services, le CISSS songe à former des infirmières auxiliaires.

Il y a aussi des infirmières d’origine africaine qui, après leur formation, pourraient travailler au sein du département.

Chaque année, une cinquantaine de femmes accouchent à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts.

À la recherche de solutions

Pour leur part, les élus locaux disent suivre la situation de près.

On a aussi un canal de services avec notre hôpital voisin dans le secteur de Matane, donc on est bien conscients que ce n’est pas l’idéal, mais on n’est pas orphelins de services , indique le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix.

« On est à la recherche de solution à long terme pour faire en sorte que nos citoyens soient servis de façon convenable. » — Une citation de Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

En ce qui concerne ces solutions, Stéphane Sainte-Croix rappelle le plan du ministre de la Santé, Christian Dubé, pour contrer le manque de main-d'œuvre dans le secteur de la santé.

Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, en compagnie de la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, et du ministre de la Santé, Christian Dubé Photo : Radio-Canada

De son côté, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, se veut tout aussi rassurant. Il se souvient de l'époque où le département d’obstétrique avait été fermé durant quatre ans et où il y avait un manque criant de médecins dans la région.

Pour lui, la situation actuelle n'est pas comparable.

C’est une petite tempête à traverser, mais c’est temporaire , souligne-t-il.

« Oui, il y a une petite rupture, mais c’est temporaire, et il ne faut pas être alarmiste. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Simon Deschênes insiste sur la volonté du PDG du CISSS de la Gaspésie, Martin Pelletier, de régler le problème rapidement.

Une rencontre est d’ailleurs prévue jeudi matin.

D'après un reportage de Jean-François Deschênes