La police de Winnipeg à la rescousse d’un trafiquant coincé sur son balcon

Samedi vers 22 h, le Service de police de Winnipeg a répondu à un appel concernant une introduction par effraction sur la rue Stradbrook, près de la rue Scott, dans le quartier d’Osborne village. Un homme avait été aperçu sur un balcon.

Des policiers se sont rendus sur place avec l’unité tactique, selon un communiqué. Ils ont trouvé un homme de 20 ans coincé sur un balcon.

L'homme avait laissé la porte donnant sur le balcon de sa location de vacances se verrouiller derrière lui. Il a fourni le code de la porte principale du logement aux policiers, qui devaient passer par l’intérieur de l’appartement pour le secourir.

Selon le communiqué, les policiers ont observé de la drogue et de l’argent bien en vue lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement, montrant des signes du trafic de drogue .

Les agents ont ‘secouru’ le suspect du balcon et l’ont arrêté en toute sécurité pour une enquête , indique le communiqué.

Une perquisition a mené à la saisie de plus 7000 $ en cocaïne, de 63 000 $ en fentanyl, de 25 000 $ en liquide, et d’équipement pour peser et emballer la drogue.

L’homme de 20 ans de Vancouver est accusé de possession de cocaïne et de fentanyl en vue d'en faire le trafic et de possession de biens de plus de 5000 $ obtenus par des moyens criminels. Il reste en détention.