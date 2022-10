Québecor prend les rênes du Théâtre du Casino du Lac-Leamy

Changement de décor au Théâtre du Casino du Lac-Leamy : la firme Gestev, une filiale de Québecor, remplace le consortium d’entreprises locales 3GE comme gestionnaire et programmateur de la salle de spectacle, a annoncé l’entreprise mardi.

La salle de 1068 places assises change donc de mains après 12 années sous la responsabilité de 3GE, indique l’ancien gestionnaire du Théâtre, Marc Cadieux. Il s’agit d’une décision que lui-même et son associé, Guy Thériault, ont prise avant la pandémie, dit-il.

Nous avions la volonté de faire une transition harmonieuse pour assurer une continuité de programmation, et c’est ce qui se passe actuellement , détaille M. Cadieux, qui explique vouloir prendre sa retraite.

Le nom de Gestev a jusqu’ici peu résonné en Outaouais. Implantée dans le milieu de la production culturelle et sportive depuis 30 ans, l’entreprise est surtout associée à la région de Québec. La firme est propriétaire du Théâtre Capitole et gestionnaire de la Baie de Beauport, de même que du Centre Vidéotron. Elle est aussi impliquée dans de grands événements comme le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium et les Championnats du monde UCI de vélo de montagne.

Gestev a également pris la direction du Cabaret du Casino de Montréal l’an dernier. Il s’agit donc d’une deuxième association similaire entre Loto-Québec et cette compagnie.

Le président de Gestev, Martin Tremblay, souligne que cette nouvelle percée agrandit ainsi un écosystème auquel contribue un comité de programmation dont Musicor, les productions Martin Leclerc et ComediHa! font partie.

Le président de Gestev, Martin Tremblay, Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

M. Tremblay promet ainsi de diversifier l'offre culturelle en Outaouais. On a accès à beaucoup de contenu, à beaucoup d'agents au Canada, au Québec et aux États-Unis. [...] Je pense qu'on a une équipe pour faire ça , ajoute-t-il.

Michel Fugain et Gregory Charles parmi les invités

Une partie de la programmation de 2023 a été dévoilée du même coup.

Pour séduire le public gatinois, Gestev propose la formule sur mesure du spectacle Music Man de Gregory Charles (9-10 février). Roch Voisine enchaînera avec Americana Light (24-25 février), version allégée de la tournée soulignant le dixième anniversaire de l’album Americana.

D’autres interprètes bien connues : Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier présenteront à trois leurs chansons dans Pour une histoire d’un soir (22 avril). Ce sera ensuite au tour de Michel Fugain de prendre la scène (28 avril) à l’occasion de ses 80 ans.

Les billets pour ces spectacles sont en vente sur le site web du Casino du Lac-Leamy.