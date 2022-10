Sayona souhaite soumettre son projet Authier Lithium au BAPE

Depuis l’acquisition du complexe minier Lithium Amérique du Nord en 2021, Sayona prévoit traiter le minerai extrait au projet Authier de La Motte à son concentrateur de La Corne. En combinant le minerai des deux sites, l’entreprise double la durée de vie du projet Authier à 28 ans et réduit sa capacité maximale journalière d’extraction sous les 2000 tonnes, selon sa dernière mise à jour du projet.

Dans une correspondance du mois de juillet, le ministère de l’Environnement a donc informé Sayona qu’en vertu de cette nouvelle capacité maximale d’extraction, le projet n’était plus visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement qui peut mener à des audiences publiques du BAPE.

« C’est clair que le projet a changé depuis l’achat de Lithium Amérique du Nord. Et si on se rappelle à l’époque de nos consultations publiques en 2019, il y a une grande préoccupation des citoyens au niveau de l’esker et aussi au niveau de la manière de communiquer les différents éléments de contenu », signale Cindy Valence, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction développement durable chez Sayona.

« On a maintenant une approche beaucoup plus terrain, beaucoup plus transparente, avec une nouvelle direction au Québec et des membres de la haute direction en Abitibi-Témiscamingue. » — Une citation de Cindy Valence, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction développement durable chez Sayona

La vice-présidente exécutive et cheffe de la direction développement durable chez Sayona, Cindy Valence. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Dans les mains du ministre

C’est ce qui a motivé Sayona à écrire au ministre Benoît Charette, le 22 septembre dernier, pour lui demander d’assujettir le projet Authier à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, selon Cindy Valence. La décision lui revient donc.

On a compris les préoccupations des citoyens. On est toujours ouverts à aller au BAPE si le ministère décide qu’on doit y aller. Parce qu'effectivement, le projet n’est plus tenu d’aller au BAPE, considérant qu’on est en dessous de la barre des 2000 tonnes et considérant le fait qu'il n'y a plus de concentrateur, qu’il n’y a plus de parc à résidus non plus, et que le projet va ressembler davantage à une carrière. On vient minimiser encore plus l’impact environnemental du projet à La Motte , souligne-t-elle.

Le REVIMAT émet des réserves

Le Regroupement Vigilance Mines Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT) accueille favorablement cette volonté de Sayona, d’autant plus que sous sa forme originale, en 2018, le projet Authier prévoyait l’extraction de 1900 tonnes par jour pour éviter les audiences publiques. Dans sa demande d’autorisation en 2019, la capacité maximale dépassait finalement les 2000 tonnes, ce qui rendait le BAPE obligatoire.

Le porte-parole du REVIMAT, Marc Nantel, maintient néanmoins que les projets de Lithium Amérique du Nord et Tansim, au Témiscamingue, devraient aussi faire partie de cette procédure d’évaluation environnementale. Selon lui, Authier Lithium ne représente qu’un tiers du projet de Sayona dans la région.

Ce n’est pas seulement l’exploitation d’Authier Lithium qui est le problème pour nous, c’est un tout. C’est-à-dire que Lithium Amérique du Nord, le projet Tansim et Authier Lithium sont pour nous un seul projet, et que ça aura un impact majeur sur le site de North American Lithium, parce que tous les résidus miniers vont se retrouver à cet endroit. Pour nous, c'est l’ensemble du projet qui devrait passer par les audiences publiques. Surtout que déjà, le projet de North American Lithium n'a jamais été soumis comme tel au Bureau des audiences publiques , rappelle M. Nantel.

Marc Nantel, du Regroupement Vigilance Mines d'Abitibi-Témiscamingue. (Archives) Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Trois projets distincts

Cette revendication de faire une évaluation des impacts cumulatifs des trois projets est portée par le Conseil de la Première Nation de Long Point à Winneway, située à proximité du projet Tansim. Elle est appuyée par neuf groupes, organismes et syndicats de la région.

Chez Sayona, on explique qu’un tel exercice est impossible, puisque les projets ne sont pas à la même étape de leur développement.

Pour le projet Tansim, la dernière campagne d'exploration était en 2019, où on a eu 11 trous de forage. On n’est même pas près de savoir si c’est un projet potentiellement économique. Mais comme on l'a toujours mentionné, nous sommes ouverts à collaborer avec la communauté de Winneway et les municipalités environnantes , affirme Cindy Valence.

Au niveau des bassins versants, chaque projet n’affecte pas le même milieu. Il y a quand même une bonne distance géographique. Ça ne touche pas les mêmes communautés, ils ne sont pas dans le même milieu récepteur, ce serait assez difficile de faire une étude d’impact qui engloberait les trois projets qui, en plus, ne sont pas à la même phase de développement , renchérit Annie Blier, vice-présidente environnement chez Sayona.

L’entreprise prévoit déposer l’amendement à son étude d’impact environnemental pour le projet Authier d’ici le début de 2023.