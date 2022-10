Un chiropraticien accusé d’agression sexuelle sur une personne mineure

L’homme de 40 ans a comparu une première fois au palais de justice d’Amqui le 11 octobre dernier en rapport avec ces deux chefs d’accusation. Ceux-ci avaient été déposés à son endroit quelques jours auparavant, le 7 octobre 2022.

Olivier Chagnon a fondé la clinique Axe Chiropratique en 2007. Présumé innocent, il poursuit sa pratique en clinique. L’Ordre des chiropraticiens du Québec affirme n’avoir reçu aucune plainte à son endroit.

Le syndic de l’Ordre, Simon-Michel Bélisle, a refusé de commenter ce cas spécifique, mais il a expliqué que, généralement, une demande d’enquête doit d’abord être acheminée à son bureau pour qu'une enquête soit déclenchée. À la suite de celle-ci, c’est le conseil de discipline qui prend une décision relative à une radiation temporaire ou permanente.

« On vérifie ce qui en est au niveau des faits qui ont été allégués. Le membre est rencontré à ce moment-là et, une fois que le membre est rencontré, on fait l’enquête et on détermine s’il y a un risque ou non pour le public. »