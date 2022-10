Loi sur les langues officielles : des organismes à bout de patience interpellent Higgs

Les cosignataires d'une lettre ouverte, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et 16 organismes, disent à Blaine Higgs qu’il a d’importants comptes à rendre à la population néo-brunswickoise quant à la révision de cette loi.

Ce dossier, qui assure une progression de l’égalité linguistique dans la province, est traité comme une patate chaude et traîne depuis trop longtemps, disent-ils.

Un processus qui traîne

Les commissaires Yvette Finn et John McLaughlin ont présenté leur rapport final sur la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick le 15 décembre 2021.

À ce moment déjà, votre gouvernement avait à sa disposition l’ensemble des outils nécessaires pour assurer une révision judicieuse de la loi. Après un tel délai, votre gouvernement ne peut plus affirmer avec franchise qu’il nécessite plus de temps pour analyser cet important dossier. Le temps d’agir est maintenant , peut-on lire dans la lettre ouverte envoyée à Blaine Higgs lundi.

Le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet (archives) Photo : Radio-Canada

Entre décembre 2021 et février 2022, Blaine Higgs ne s’est pas prononcé sur les recommandations proposées par les commissaires.

Puis, en mars 2022, il a indiqué qu’il ne comptait pas modifier la Loi sur les langues officielles avant le printemps.

En juin, il a alors repoussé l’échéancier qu’il s’était lui-même fixé, indiquant que le dossier serait abordé à l’automne. Il a expliqué que le retard était causé par la complexité du dossier .

À bout de patience, les signataires de la lettre ouverte exhortent maintenant Blaine Higgs à faire connaître ses intentions au plus tard lors de la lecture du discours du Trône, mardi.

La nomination de Kris Austin sème le doute

Par ailleurs, la récente nomination de Kris Austin comme ministre au sein du gouvernement Higgs jette de l’huile sur le feu, pour les 17 organismes signataires de la lettre ouverte.

Avant de rejoindre les rangs des progressistes-conservateurs en mars 2022, Kris Austin a été pendant près de 12 ans le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, un parti hostile au bilinguisme officiel.

Le ministre Kris Austin et le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs, le 30 mars 2022. Photo : Radio-Canada

Votre nomination récente d’un député ouvertement anti-francophone au sein de votre Cabinet ne fait que renforcer l’idée que vous ne tenez aucunement à améliorer vos relations avec la population acadienne et francophone de la province. Nous espérons que ce n’est pas le cas , peut-on lire lundi dans la lettre ouverte acheminée par la SANB et les 16 cosignataires à Blaine Higgs.

Parmi les signataires de la lettre ouverte, on compte notamment l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, l’Association des enseignants et des enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick et l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick.