Des résidents exigent une meilleure couverture cellulaire dans le canton d’Orford

C’est tout le secteur nord. Si on prend la route 220 et, sur la route 220, on s’en va vers l’ouest, tout ce qui est de part et d’autre de cette route-là, l’accès cellulaire est à toutes fins pratiques nul. Également, une partie quand on descend vers le sud sur Alfred Desrochers et qu’on prend une partie du rang 13, là aussi, la couverture cellulaire est sinon nulle, à tout le moins très défaillante et aléatoire , énumère le conseiller municipal Alain Brisson.

Selon lui, les 350 signatures représentent environ 20 % de la population du secteur visé. La pétition aurait cependant reçu plus de signatures si elle avait été menée de porte en porte plutôt que sous forme électronique, d'après lui.

On est absolument convaincus. On connaît nos secteurs, on connaît nos gens, et on connaît surtout la problématique de ce secteur-là, c’est une évidence , avance-t-il.

Le résident Réal Villemure constate bien le problème de réseau. Celui qui vit dans le Canton d'Orford depuis 12 ans indique avoir de la difficulté à recevoir ou faire des appels à partir de son cellulaire. Il a tout essayé, dont changer d'appareil et de fournisseur, mais rien n’y fait. Il a finalement opté pour une ligne fixe, mais celle-ci a ses limites.

C’est quand même un milieu ici où il y a beaucoup de petits enfants. S’ils vont se baigner, on a un terrain sur le bord de l’eau qui appartient à l’ensemble des propriétaires. S’il arrive quelque chose, une urgence, la ligne ne rentre pas du tout , s'inquiète-t-il.

Ces inquiétudes sont partagées par un autre résident, qui a décidé de faire passer ses appels par Internet.

« On dit des fois zéro et une barre, mais ici, il n’y a pas de barres. » — Une citation de Robert St-Pierre, résident

J’ai acheté cet appareil qui me permet d’avoir un signal beaucoup plus fort dehors, donc ça reproduit le signal de mon wifi dehors, ce qui me permet de couvrir toute ma cour derrière la maison. C'est la seule façon que je pouvais avoir du signal de téléphone dans la cour. Vu que tout passe par Internet, s’il n’y a pas d’électricité, je n’ai aucun moyen de communication. S’il y a une urgence pendant que je n’ai pas d’électricité, je ne peux pas appeler le 911 , ajoute Robert St-Pierre.

Vers un projet d'antenne de transmission?

Selon Alain Brisson, de 35 à 40 % de la population d’Orford n’a pas accès à un réseau cellulaire fiable. Il souhaite qu’une antenne de transmission soit installée pour couvrir ce territoire. On a été informés que des promoteurs envisageaient d'installer une tour de communications pour étendre leur réseau cellulaire et étendre l’accessibilité au cellulaire. On a considéré que c’était un bon moment pour souligner que c’est un problème réel , indique-t-il.

Ce à quoi on s’attend, c’est d’avoir un appui du conseil municipal pour l’installation d’une antenne par un promoteur dans ce secteur-là, directement au cœur du secteur, ou à un endroit où l’altitude permet de rejoindre l’ensemble du secteur en question , précise-t-il.

Des projets similaires se sont butés à une grande opposition citoyenne dans d’autres villes québécoises. Malgré tout, Alain Brisson n’a pas trop de craintes pour son secteur. Le secteur visé a cette particularité-là qu’il a peu de densité. Il est relativement facile de trouver un site, je ne dis pas qu’il y en a des millions, mais c’est possible de trouver un site qui va être encore isolé et que personne ne va se retrouver avec une antenne dans sa cour arrière , constate-t-il.

Le conseiller dit s’attendre à trouver un terrain d'entente avec le reste du conseil municipal.

Jointe par téléphone, la mairesse du Canton d'Orford, Marie Boivin, se dit consciente de l’ampleur du problème. Elle rappelle qu'à l'heure actuelle, aucune compagnie n'a encore officiellement déposé de projet.

