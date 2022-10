L’administration Marchand veut animer deux autres artères commerciales

Dans Saint-Sacrement, le secteur à proximité de la rue Marguerite-Bourgeoys sera animé dès l’Halloween et encore davantage l’an prochain. Quant à la rue du Campanile, aucune date n’a été fixée et ce sera aux commerçants de se mobiliser s’ils veulent participer aux efforts de dynamisation de la Ville.

On offre des moyens, on met à contribution nos experts, on offre des ressources financières, on met des programmes et des projets pilotes en place [...] Après ça, c’est aux gens de saisir la balle au bond , explique le maire Bruno Marchand.

Bruno Marchand, maire de Québec Photo : Radio-Canada

En 2022, une enveloppe de 400 000 dollars aura permis de lancer des initiatives sur l’avenue Royale dans Beauport, l’avenue Myrand dans Sainte-Foy et la rue Racine dans Loretteville.

L’expérience semble déjà donner certains résultats, même s’il y a un décalage entre l’animation des rues et le gain en clientèle pour les commerçants. Les gens viennent, mais ce n’est pas parce qu'ils viennent à un événement qu'ils vont consommer nécessairement au moment de l'événement. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que dans le temps [...] il y a des habitudes qui se créent , analyse le maire Marchand.

Investir dans la périphérie du centre-ville a été le tout premier engagement du maire lorsqu’il a fait le saut en politique. Pour que les investissements fonctionnent, Bruno Marchand répète qu’il faut d’abord une volonté des commerçants.

Il va y avoir des vitesses variables, parce qu'il va y avoir des gens qui vont s'être mobilisés plus rapidement, des commerçants qui vont avoir eu envie de prendre à bras le corps les propositions qu'on leur fait et d'autres milieux qui vont être un peu plus lents à le faire , constate le maire.

Nouveaux commerces

Sur la rue Racine, la volonté de changer les choses est palpable chez plusieurs commerçants. Marc Savard a grandi dans le quartier. En 2019, il a ouvert une épicerie zéro déchet sur la rue commerciale.

C'est une rue que, malheureusement, j'ai vu mourir avec le temps. Les fusions, ça n'a pas aidé. Je suis venu sur la rue, parce que je savais que j'allais attirer du monde d'un peu partout, parce que j'ai un commerce un peu plus niché , raconte le président du Minimaliste.

Selon lui, les investissements de l’administration Marchand dans l’animation ont donné le goût aux gens d’affaires de redonner du lustre à leur artère commerciale. Deux nouveaux commerces ont d'ailleurs pignon sur rue et un troisième doit ouvrir ses portes en janvier.

Marc Savard, président de l'épicerie zéro déchet le Minimaliste Photo : Radio-Canada

« Tout le monde essaie de revamper la rue un peu. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe. » — Une citation de Marc Savard, président de l'épicerie zéro déchet le Minimaliste

Retour de la Mascarade

Les commerçants de la rue Racine anticipent aussi le retour de la Mascarade d’Halloween après deux ans de pause forcée en raison de la pandémie. En 2019, l’événement avait attiré environ 20 000 personnes.

Le gym Form-O-Max a l’intention de se lancer à fond dans l’événement avec l’aménagement d’une maison hantée et une distribution de bonbons pour les enfants.

On focusse beaucoup pour ça. On fait des portes ouvertes le 29 octobre pour la Mascarade. On a acheté plusieurs mascottes. On va être là, on va animer et on va dynamiser beaucoup la rue Racine , explique le directeur Raphaël Proulx.

Raphaël Proulx, directeur du gym Form-O-Max Photo : Radio-Canada

Il souligne aussi que le propriétaire du gym est présent sur la rue Racine depuis 25 ans et qu’il tente sans cesse d’innover dans le secteur. Encore récemment, il a fait l’acquisition de l’ancienne caserne pour la convertir en salle d’entraînement.

C'est un gros plus pour la rue Racine aussi. Les autres commerçants en bénéficient aussi. Si tous nos membres viennent de trois à quatre fois [par] semaine, c'est plus accessible pour le restaurant d'à côté ou le fleuriste en face. Ça fait beaucoup de visibilité pour les autres commerçants , note Raphaël Proulx.

