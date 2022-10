Hockey Québec souhaite « restaurer notre hockey »

Intitulée Restaurer notre hockey, cette semaine propose plusieurs activités afin de changer la culture dans ce sport et de mettre en valeur le jeu et ses bases. Le but est que les jeunes évoluent dans un environnement sécuritaire, sain et empreint de respect .

Les thèmes du racisme, de l'intimidation, du respect des officiels et des comportements des parents seront notamment abordés. Ça s'inscrit dans un changement de culture qui a été amorcé avec l'entrée en poste de notre directeur général, Jocelyn Thibault. On veut changer la culture, prioriser le jeu pour ultimement restaurer notre hockey. [...] On veut revenir au plaisir de jouer tout en changeant et en améliorant notre culture auprès des jeunes , indique la directrice des communications et du marketing pour Hockey Québec, Marie-Joël Desaulniers.

« Pour être honnête, cette semaine-là a été pensée avant même que la situation de Hockey Canada soit exposée. Ce n'est pas quelque chose que l'on veut minimiser. C'est quelque chose sur [lequel] on va travailler. » — Une citation de Marie-Joël Deslauriers, Hockey Québec

Entre autres activités, des webinaires et conférences seront offerts. De plus, des roulettes de ruban bleu pâle seront distribuées à des équipes de la LHJMQ et du RSEQ , entre autres. Ceux qui enrubanneront leur bâton donneront l'exemple et le geste influencera positivement toute la communauté du hockey mineur , peut-on lire dans un communiqué.

Aussi, une conférence de Georges Laraque sur le Programme d'orientation d'inclusion sera présentée ce mardi à 18 h.

Hockey Québec espère offrir une telle semaine chaque année.