Le nouveau CPE Magimuse ouvre ses portes à Baie-Comeau

Les 45 places sont déjà pourvues dans ces nouvelles installations.

Le CPE a ouvert un peu plus tard que prévu. Le bureau coordonnateur avait reçu l’autorisation en 2013 du ministère de la Famille pour la création de 45 nouvelles places en garderie en 2019 et 2020.

Quelques raisons expliquent ce retard, selon la directrice générale de l'établissement Lucie Vaillancourt.

« Les changements de gouvernements, les changements de règles budgétaires, la COVID-19. Donc, on en est là aujourd’hui. On ouvre au mois d'octobre 2022. » — Une citation de Lucie Vaillancourt, directrice générale du CPE Magimuse

Lucie Vaillancourt est la directrice générale du nouveau CPE Magimuse sur la rue Mingan à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Lucie Vaillancourt ajoute qu'il y a aussi eu des difficultés dans l'approvisionnement de divers matériaux pour les travaux. Ceux-ci sont terminés à l'intérieur de la garderie, mais il en reste encore à être exécutés à l'extérieur du bâtiment.

Jour d'ouverture

La fébrilité était palpable lundi pour l'ouverture. C’est l’aboutissement, c’est vraiment ce à quoi on s’attendait et on avait hâte de l’entendre vivre cette installation-là , se réjouit Lucie Vaillancourt.

J’adore ça, surtout ma première journée, je n’aurais pas pu rêver avoir mieux , renchérit l'éducatrice au CPE, Magalie Pineault.

« Ça va vraiment bien! » — Une citation de Magalie Pineault, éducatrice au CPE Magimuse

Magalie Pineault est éducatrice au CPE Magimuse. Elle est fraîchement diplômée du Cégep de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Magalie Pineault est fraîchement diplômée de la Technique d’éducation à l’enfance au Cégep de Baie-Comeau. J’ai entendu entre les branches qu’il allait y avoir une nouvelle installation. C’est sûr que tout de suite, ça m’a intéressée , raconte-t-elle.

Elle soutient que différentes options existent pour rendre la profession plus attirante. Selon elle, le programme COUD, un programme national de formation de courte durée, peut être une bonne solution. C’est un parcours programme-étude , explique l'éducatrice. Tu es payée pour faire tes études et en même temps tu fais tes stages.

Rendre Baie-Comeau plus attrayante

L’ouverture du CPE répond à un besoin criant de places en garderie, selon la Ville de Baie-Comeau.

Il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler, les deux conjoints ne peuvent pas aller au travail, justement par manque de places en garderie , expose le maire suppléant de la Ville, Serge Deschênes.

« La Ville de Baie-Comeau a besoin de main-d'œuvre, a besoin d'être attractive (sic). Pour les jeunes familles, c'est super important [la garderie]. » — Une citation de Serge Deschênes, maire suppléant de Baie-Comeau

Serge Deschênes a été désigné maire suppléant (archives). Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Lucie Vaillancourt est d'accord pour dire que l'ouverture de ce nouveau CPE pourrait attirer plus de familles à Baie-Comeau.

Plus de places au CPE Magimuse en décembre

Lucie Vaillancourt indique qu'actuellement, chaque groupe a une éducatrice, mais qu'elle souhaite avoir davantage de relève au sein de son CPE en cas de maladie chez les employés, par exemple.

La Ville de Baie-Comeau avait confirmé en septembre dernier l’ajout de 8 places supplémentaires, pour un total de 53. Le CPE est à la recherche d’éducatrices pour pouvoir accueillir ce nouveau groupe. Lucie Vaillancourt croit pouvoir les accueillir d’ici la fin de l’année 2022.

Le projet de CPE Magimuse sur la rue Mingan a vu le jour avec des subventions de différents paliers de gouvernement, comme la Ville de Baie-Comeau.

Avec les informations de Camille Lacroix