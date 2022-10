La vallée a charmé plusieurs médecins, mais les besoins restent importants

« On veut les aider à s’intégrer pour qu’ils fassent partie de la communauté. » — Une citation de Anne Crowell, membre du comité de recrutement et de rétention de médecins

Le comité de recrutement et de rétention de médecins dans la région centrale de la vallée d’Annapolis célébrait une année et demi de travail et a souligné lors d'une fête les professionnels de la santé qui ont choisi de s’installer ou d'étudier dans la vallée.

Parmi eux, le Dr Miller Makramalla, un Égyptien d'origine dont la famille s’est installée à Dartmouth en Nouvelle-Écosse alors qu’il avait 14 ans. Ses études l'ont amené aux îles Cayman et à Fredericton, mais il voulait revenir en Nouvelle-Écosse pour débuter sa pratique.

Il considérait déjà la vallée quand le comité l'a approché pour le convaincre de venir.

On connaissait déjà la région et on s'est dit que ce serait un bon endroit pour élever de jeunes enfants , dit-il.

Sa clinique à Greenwood veut aider les familles des militaires et les membres de la communauté qui n’ont pas de médecins de famille. Il vient d’arriver et il constate que le travail progresse lentement, mais sûrement .

C’est plus long parce que beaucoup des gens qu’on appelle n’ont pas vu de médecins depuis des années donc le processus prend du temps , reconnaît le Dr Makramalla.

Il précise qu’il faut faire beaucoup de tests et des enquêtes approfondies pour dresser le portrait de santé de chaque nouveau patient.

La Dre Carole Dennison a repris les patients d'un médecin, qui a pris sa retraite, pour éviter qu'ils se retrouvent eux aussi sur la longue liste de près de 100 000 personnes en attentes d'un médecin de famille en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Les choses sont bien différentes pour la Dre Carole Dennison qui a repris une partie des patients d’un médecin en préretraite, à Berwick.

Je suis extrêmement occupée, dit la docteure, aussi mère de deux enfants.

La femme qui a grandi en Colombie-Britannique et fait des études en Alberta était venue faire sa résidence en Nouvelle-Écosse pour une petite aventure.

On a beaucoup aimé les gens et la place et on a décidé de rester , dit-elle.

Je sais que je pourrais prendre encore plus de patients, mais la charge est déjà très lourde.

Pour l’instant, elle n'a pas aidé à diminuer la liste des gens en attente d’un médecin de famille en Nouvelle-Écosse, mais au moins cette liste ne s'est pas allongée souligne-t-elle.

Je suis arrivée au bon moment pour empêcher bien des patients de se retrouver sur cette liste , dit-elle.

Éventuellement, elle compte accepter plus de patients, puisqu’elle a signé une entente avec la province pour rester au moins 5 ans.

La massothérapeute de Middleton, Anne Crowell, dévoue beaucoup de son temps à s'assurer que les nouveaux médecins de la vallée se sentent bien dans la région. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Deux autres femmes médecins se sont installées au centre de santé de Middleton au grand bonheur d’Anne Crowell, massothérapeute et bénévole au sein du comité de recrutement et de rétention de médecins dans la région centrale de la vallée d’Annapolis.

C’est merveilleux, je ne peux pas trouver les mots pour exprimer ma joie , dit celle qui est chargée de la rétention des médecins au sein du comité.

On a fait des gains importants dans la région et les professionnels s’intègrent très bien.

Il faut dire que le comité a reçu 15 000 $ du ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine pour aider à l'intégration des professionnelles de la santé qui s’installent chez eux.

Anne Crowell fait remarquer que le travail des dizaines de bénévoles sur le comité permet de garder tout l’argent pour des activités de rétention.

On fait des sorties pour aller voir les baleines et visiter des fermes , dit Anne Crowell.

Sharon Halbot et Cathy Ripley font partie d'un groupe de femmes qui font des courtepointes pour les professionnels de la santé qui sont de passage ou qui se sont établis dans la vallée d'Annapolis. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

En plus des réceptions, il y a des soirées organisées et des attentions particulières pour chaque professionnel.

Le but ce n’est pas d’arriver à les convaincre de signer un contrat, puis de les abandonner , affirme Anne Crowell.

Lors de la réception à Greenwood, en plus des bons mots et des gâteaux, il y a avait des paquets cadeaux et des courtepointes confectionnées pour les nouveaux médecins et leurs familles.

Elles ont été faites par un groupe de couture de Wilmot, qui est composé surtout de femmes de militaires à la retraite.

Nous avons toutes été envoyées dans la vallée et nous avons choisi de rester et l’on espère que des médecins vont faire la même chose , dit Cathy Ripley.

C'était un travail d’équipe , dit fièrement Sharon Halbot, qui comme les autres a travaillé pendant des mois sur ces couvertures.

Et ça nous a fait plaisir de le faire parce qu’on a certainement besoin de docteurs ici.

Malgré les succès du comité, la région reste l'un des endroit en Nouvelle-Écosse où il y a les plus grands besoins en santé familiale.