Doug Ford assigné à comparaître devant la commission Rouleau

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ainsi que l'ex-solliciteure générale de cette province et actuelle ministre de la Santé Sylvia Jones, sont assignés à comparaître en tant que témoins devant la Commission d'enquête sur l'état d'urgence. Ils ont cependant l’intention de demander une révision judiciaire pour faire annuler cette assignation et pour obtenir un sursis.

Les avocats de la Commission affirment avoir demandé à Doug Ford et à Sylvia Jones de participer à une entrevue le 19 septembre dernier, mais M. Ford et Mme Jones auraient refusé à plusieurs reprises.

Ils auraient également été invités à témoigner devant la Commission de façon volontaire, mais Doug Ford a assuré la semaine dernière, lorsqu'un journaliste de CBC l'a questionné, qu'il n'avait pas reçu de telle demande.

Comment se fait-il, M. Ford, que vous ne témoigniez pas devant la Commission? lui a demandé David Thurton. Avez-vous refusé?

Je n’ai pas refusé , a répondu le premier ministre ontarien. On ne me l’a pas redemandé. [...] Notre police a fait un travail incroyable et a été pacifique. Je suis fier de me tenir devant vous et de défendre notre police partout au pays et dans la province. Je vais toujours appuyer notre police.

Selon ce qu’ils ont écrit dans une lettre envoyée lundi, les procureurs pensent que le premier ministre et celle qui était solliciteure générale au moment des événements détiennent des preuves concluantes pour l’enquête. C’est la raison pour laquelle ils utilisent le pouvoir de la Commission d’assigner des témoins à comparaître.

« Incompatible avec le privilège parlementaire »

Le gouvernement Ford a rapidement réagi dans une déclaration écrite transmise lundi après-midi. Il affirme qu’il va demander une révision judiciaire pour faire annuler l’assignation et pour obtenir un sursis « au motif que celle-ci est incompatible avec le privilège parlementaire des députés ».

Nous pensons que les questions sur la réponse institutionnelle de l’Ontario seront suffisamment couvertes par les témoignages de deux hauts fonctionnaires déjà sélectionnés par la Commission , peut-on lire.

La commission Rouleau a pour mandat d’enquêter sur la décision du gouvernement de Justin Trudeau d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 dans le but de mettre fin à un rassemblement qui réunissait des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février.

À terme, quelque 65 témoins devraient avoir comparu devant le juge Paul Rouleau, y compris Justin Trudeau et sept ministres, des organisateurs du convoi ainsi que des responsables du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).