Drogue et dynamite à Rochebaucourt : 28 mois de prison pour Jason Cahill

Un homme de Rochebaucourt écope de 28 mois de prison pour trafic de stupéfiants ainsi que pour possession d’une arme prohibée et de dynamite.

Jason Cahill, 26 ans, avait été arrêté le 18 mars dernier à son domicile de Rochebaucourt. Les policiers y avaient découvert 20 grammes de cocaïne, une arme de poing de calibre .22 Ruger et de la dynamite.

Quelques jours après son arrestation, l'accusé avait exprimé au tribunal son intention de plaider coupable. Son plaidoyer a été enregistré lundi, au palais de justice de Val-d’Or, devant le juge Jean-Pierre Gervais.

Le magistrat a du même coup entériné la sentence proposée conjointement par Me Julien Pelletier, procureur de la poursuite, et par Me Pascal Jolicoeur, avocat de la défense.

En plus de sa peine de prison, qui sera purgée dans un pénitencier fédéral, Jason Cahill se voit interdire de posséder des armes à feu pour les 10 prochaines années.