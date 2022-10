Le Marché public de Rimouski s’allie à La Corde d’achat pour offrir des produits en ligne

Par communiqué, le Marché public de Rimouski indique qu'il souhaitait offrir une plateforme aux exposants locaux qui permettrait aux habitués du marché de s'approvisionner auprès d'eux à l'année.

Via la plateforme web de La Corde d'achat, les consommateurs pourront se procurer les différents produits lors de précommandes mensuelles.

Cette plateforme numérique sera donc accessible du 25 au 30 octobre pour la précommande. La cueillette aura lieu le samedi 12 novembre. Les acheteurs pourront ensuite répéter ce processus chaque mois jusqu'au retour des activités sur le site du marché public près de la gare de Rimouski, en mai prochain.

Selon le codirecteur de La Corde d'achat, Nicolas Gagnon, les deux organismes se complètent bien.

Ce qui est intéressant, entre le Marché public et La Corde d'achat, c'est que pendant que nous, on a une pause, le marché continue, et vice-versa. Notre saison est de septembre à juin, pour La Corde d'achat , poursuit-il.

La Corde d'achat est un organisme sans but lucratif qui permet d'acheter des produits en groupe, souvent en vrac, pour en diminuer le prix pour le consommateur. Les commandes sont passées en ligne.

« On est déjà hyper adaptés pour offrir ces services-là aux producteurs. On s'est rendu compte rapidement que c'est avantageux pour tout le monde. » — Une citation de Nicolas Gagnon, codirecteur de La Corde d'achat