Futurs enseignants au Québec : grève à l’horizon liée au test de français obligatoire

Des étudiants en enseignement menacent de ne pas offrir de suppléance jeudi en raison d'un test de français obligatoire qui, en cas d'échec, peut entraîner une pause d'au moins un an dans le programme avant la participation au troisième et dernier stage ainsi que l'obtention du brevet d'enseignant.

En entrevue à Première heure sur les ondes d'ICI Première, Karine Grenier, étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire à l'Université du Québec en Outaouais, a précisé que ses collègues et elle-même ne demandent absolument pas l'abolition du test de français .

C'est primordial, pour nous, de maîtriser le français de façon exemplaire. Ce que l'on revendique, c'est d'abord d'avoir une rétroaction pour nos examens , a-t-elle ajouté.

Mme Grenier indique notamment qu'à la suite de cet examen, aucune explication n'est donnée pour la note. Il n'est donc pas possible, affirme-t-elle, de connaître les endroits où les étudiants se sont trompés.

Mais ce qui frustre le plus les étudiants, dit encore Mme Grenier, c'est une partie de l'examen avec des réponses à choix multiples, où les questions portent notamment sur les expressions de langue française.

C'est vraiment un examen à apprendre par cœur et tout le monde s'entend pour dire qu'aussitôt qu'il est passé, nous ne retenons pas cette partie-là, parce que nous ne l'utiliserons pas en classe , soutient Mme Grenier.

C'est justement cette partie, qui peut notamment comprendre l'obligation de mémoriser jusqu'à 750 expressions différentes, qui est jugée superflue.

Pire encore, soutient l'étudiante, certaines personnes qui obtiennent généralement d'excellentes notes vont frapper un écueil ici, alors que d'autres étudiants s'en tirent sans trop de problèmes.

Délai obligatoire

Lors d'un échec, il est nécessaire d'attendre un an avant de pouvoir repasser cet examen et espérer terminer le programme de formation.

Cette situation peut pousser des étudiants à accepter simplement d'effectuer de la suppléance, à travailler sans brevet ou encore à quitter la profession au moment où la pénurie d'enseignants est particulièrement criante au Québec.

Mme Grenier trouve désolant que des étudiants se tournent vers un autre métier alors qu'ils sont déjà formés pour devenir enseignants. On a payé pendant deux ans pour l'éducation de ces gens-là , déplore-t-elle.

Et cette frustration ne date pas d'hier, souligne-t-elle. Le problème revient chaque année, mais ça prend du temps pour se mobiliser et pour demander des changements.

Cette année, donc, les étudiants en enseignement pourraient refuser d'effectuer de la suppléance en classe jeudi si des changements ne sont pas apportés à l'examen de français.

Et ce message sera répété jusqu'à ce que les étudiants soient entendus, laisse entendre Karine Grenier. On demande d'adapter l'examen à notre réalité , plaide-t-elle.

De son côté, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Josée Scalabrini, estime que l'examen obligatoire n'est pas un examen de français. C'est un examen sur les exceptions de la langue française , nuance-t-elle en entrevue.

À nos yeux, il faut trouver des solutions pour garder nos jeunes dans le réseau.

Une pénurie qui dure

Le manque d'enseignants ne date pas d'hier au Québec. Juste avant la plus récente rentrée scolaire, on recensait entre 700 et 1400 postes qui n'étaient toujours pas pourvus. le tout dans un contexte de bas salaires, d'horaires non garantis pour les nouveaux enseignants et d'embauche de personnel sans brevet pour combler les brèches.

À certains endroits, les besoins sont particulièrement criants : au début de septembre, la commission scolaire Kativik Ilisarniliriniq, au Nunavik, dans le nord du Québec, a tiré la sonnette d'alarme et fait savoir que sur 502 postes d'enseignant, 77 étaient toujours vacants.

En 2019, déjà, le ministre québécois de l'Éducation d'alors, Jean-François Roberge, avait reconnu que la solution du problème de la pénurie d'enseignants allait prendre quelques années.

Et à cela, il faut aussi ajouter, du côté syndical, un manque criant de personnel, ont déploré plusieurs organisations syndicales à la mi-août. Il s'agit ici non seulement du personnel de soutien mais aussi des travailleurs spécialisés qui accompagnent notamment les étudiants.