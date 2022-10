Fermeture d’un parc de Calgary pour protéger une famille d’ours

Les agents de la faune d’Alberta Fish and Wildlife disent qu'un ours noir et trois oursons ont été vus à quelques reprises entrant dans des poubelles et des bacs à compost non sécurisés dans les quartiers Discovery Ridge et Springbank Hill. Ces deux communautés se trouvent le long du parc de 93 hectares qui longe la rivière Elbow, dans l'ouest de la ville.

Nous exhortons les résidents de ces communautés à sécuriser ce qui peut attirer les ours, car les animaux qui y trouvent de la nourriture reviennent souvent, ce qui augmente le risque pour la sécurité publique , indique l'organisme gouvernemental.

Alberta Fish and Wildlife a déplacé une autre famille d'ours repérée dans la région en septembre. L'automne est un moment important que les ours utilisent pour amasser suffisamment de graisse pour survivre à l'hibernation. Les autorités aimeraient éviter de déplacer les ours repérés pendant cette période cruciale.

Les résidents de la région sont donc invités à entreposer leurs ordures dans des contenants résistants aux ours et ne laissant pas échapper d’odeurs, à utiliser des bacs de compostage intérieurs, à nettoyer leurs barbecues et à rentrer les mangeoires à oiseaux jusqu'en novembre.