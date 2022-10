C'est au moment où il était en route vers une activité de campagne que John Fetterman a été victime d'un infarctus cérébral à la mi-mai. Il affirme qu'il doit la vie à sa femme Giselle et à toute l'équipe médicale de Penn Medicine, le système de santé en Pennsylvanie.

Je vais vous parler d'une question délicate : mon AVC , a-t-il dit devant des partisans réunis dans le gymnase bondé d'une école de Wilmingford, en banlieue de Philadelphie. Il a confié qu'il a des séquelles auditives et que, parfois, il oublie des mots ou en mélange carrément.

Combien d'entre vous ont déjà eu des problèmes de santé? a demandé le candidat à la foule. J'espère pour vous qu'il n'y avait pas de docteur dans votre vie qui se moquait de vous ou qui vous disait que vous ne pouviez pas travailler et que vous n'étiez pas aptes. Quel genre de médecin se réjouit quand une personne est malade? a-t-il lancé.

« La différence entre le Dr Oz et moi? En janvier, je serai guéri, et lui sera toujours un imposteur. » — Une citation de John Fetterman, candidat démocrate au Sénat en Pennsylvanie

John Fetterman a été la cible d'attaques des campagnes publicitaires de l'équipe de son adversaire républicain Mehmet Oz, qui n'ont pas manqué de souligner son AVC et de remettre en question son aptitude à représenter les citoyens de la Pennsylvanie au Sénat.

Bain de foule du candidat démocrate John Fetterman à Wilmingford, en Pennsylvanie Photo : Radio-Canada / Sylvain Richard

Du haut de ses deux mètres, Fetterman détonne à côté du sénateur démocrate Chris Coon, qui vient de le présenter à la foule. La chanson Back in Black du groupe AC/DC enflamme la salle. Après avoir parlé de sa santé, John Fetterman présente ses priorités : augmenter le salaire minimum, décriminaliser la marijuana, protéger le droit à l'avortement et combattre la criminalité.

Sur son bras droit, il a fait tatouer les dates des meurtres qui ont eu lieu à Braddock, la ville dont il a été maire de 2006 à 2019. Il se targue de son succès en affirmant que pendant cinq ans et demi, il n'y a eu aucun meurtre à Braddock.

Le démocrate est toujours lieutenant-gouverneur de la Pennsylvanie. Il a d'ailleurs refusé d'habiter dans la résidence officielle et a ouvert la piscine du manoir au public.

Chirurgien cardiaque de profession, Mehmet Oz est une personnalité bien connue des Américains grâce à son émission de télévision quotidienne, The Dr Oz Show. Né à Cleveland, en Ohio, de parents turcs, Oz se lance en politique pour la première fois. Âgé de 62 ans, le Dr Oz espère conserver le siège républicain laissé vacant par le sénateur Pat Toomey.

Après une fructueuse carrière à la télévision, Mehmet Oz tente de se faire élire comme candidat républicain au Sénat. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

La popularité de l'aspirant politicien a bondi depuis qu'il a reçu l'appui de Donald Trump et du mouvement MAGA. Ses priorités : combattre l'inflation – sur TikTok, on le voit s'insurger contre le prix des légumes et de l'essence –, la criminalité et la crise migratoire. Il est contre l'avortement, sauf en cas de viol et d'inceste.

« Êtes-vous satisfaits de la direction du pays? C’est la question qu’il faut poser à vos amis et à vos collègues. S'ils disent oui, reprenez leur clé de voiture. » — Une citation de Mehmet Oz, candidat républicain au Sénat en Pennsylvanie

Les deux candidats convoitent le vote des électeurs en banlieue de Pittsburgh et de Philadelphie, où se trouve la majorité des électeurs indépendants, ceux qui ne sont affiliés à aucun parti. Aux dernières élections, Joe Biden a remporté cet État par moins de 1,2 % des voix. En 2016, Donald Trump avait remporté la course par moins de 1 % des voix contre Hillary Clinton. La Pennsylvanie fait partie de ces États pivots.

Le dernier sondage indique une légère avance de John Fetterman dans la course au Sénat. Le débat télévisé de mardi soir risque d'être déterminant sur le choix des électeurs.