COVID-19 : 3 décès supplémentaires au Québec

Depuis le début de la pandémie, 16 957 Québécois ont perdu la vie des suites de la maladie. Parmi les trois décès enregistrés lundi, un est survenu dans les dernières 24 heures, et deux il y a deux à sept jours.

La santé publique ne comptabilise plus les données des hospitalisations liées à la COVID-19 durant la fin de semaine et on ignore donc combien de Québécois ont été hospitalisés dans les dernières 24 heures.

Il manque 3322 travailleurs de la santé, absents en raison de la COVID-19 (retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc.) Vendredi, ce chiffre s’établissait à 3951 absences.

Dans ses données publiées lundi, le ministère de la Santé et des Services sociaux fait aussi état de 600 nouveaux cas, pour un total de 1 221 866 infections depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas répertorié n'est cependant pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Hier, 139 tests rapides ont été déclarés, dont 127 positifs.

Au total, 302 836 tests rapides autodéclarés depuis qu’ils sont distribués dans la province, dont 254 441 positifs.

S’ajoutent 10 754 doses de vaccin contre la COVID-19, pour un total de 21 715 901 depuis le début de la campagne de vaccination.