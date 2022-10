Les homards et leur habitat ont-ils été perturbés par la tempête Fiona?

Sollicitée sur le sujet, une porte-parole de la direction des Sciences du ministère dans la région du Golfe indique, par courriel, qu'une tempête peut avoir des effets sur l'habitat des animaux marins, dont les homards, mais à court terme.

À proximité des côtes, les vagues ont accéléré l'érosion et dispersé des sédiments. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Pendant Fiona, des vagues de surface de 15 m ont été observées sur certaines bouées de surveillance scientifique du ministère des Pêches et Océans. Des vagues de cette ampleur peuvent entraîner les homards vers la côte. Ce processus a été observé lors de tempêtes précédentes et aucun impact à long terme sur la population de homard n'a été détecté , écrit-elle.

Un plus grand brassage

Joël Chassé, océanographe-physicien à Pêches et Océans Canada, précise qu'une tempête comme Fiona déplace des sédiments et change la température et la salinité de l'eau pendant plusieurs semaines.

Joël Chassé étudie les qualités physiques de l'océan sur la côte est du Canada. Photo : Radio-Canada / Maggie Brown

« Il semblerait que Fiona avait des ondes de surface un peu plus grandes, donc plus de brassage que dans le cas d'autres tempêtes. » — Une citation de Joël Chassé, océanographe-physicien, Pêches et Océans Canada

Une tempête comparable, l'ouragan Dorian, en 2019, a provoqué des changements de température atteignant six degrés jusqu'à 40 m de profondeur en une journée.

Le comportement des homards sous la loupe

Pour connaître le réel effet sur les homards, il faut attendre les données collectées par les balises du projet de conservation international Ocean Tracking Network, basé à l'Université Dalhousie d'Halifax.

Il y a des chercheurs, dans les zones touchées par Fiona, qui vont certainement évaluer si des animaux qui étaient résidents ont changé leur comportement et changé leur distribution en fonction de la présence de la tempête, mais ça va nous prendre un petit peu de temps , explique le directeur général d'Ocean Tracking Network, Frederick Whoriskey.

Or, généralement, d'après lui, les homards savent se protéger des tempêtes.

Ils sont capables de trouver des places en dessous des roches ou creuser des caves dans le sable et les sédiments , dit-il. Ils sont capables d'éviter d'être déplacés par les tempêtes.

Frederick Whoriskey attend les données collectées par les balises sous-marines d'Ocean Tracking Network. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Ensuite, le défi pour les crustacés est de retrouver leur habitat, selon le chercheur.

Toutes les macroalgues, les laminaires, qui étaient présentes vont être enlevées par la tempête donc tout l'environnement va changer. Ça change un certain abri pour les animaux, ce qui veut dire que les prédateurs peuvent trouver les homards quand ils sortent pour tenter de trouver quelque chose à manger , explique Frederick Whoriskey.

Autre indicateur : les débarquements au quai

La prochaine saison de pêche au homard, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, ouvrira le mois prochain. Quant aux zones les plus touchées par Fiona, dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse et dans le golfe du Saint-Laurent, elles ne reprendront la pêche au homard qu'au printemps.

Il faudra donc attendre plusieurs mois avant de connaître le réel effet de Fiona sur la ressource en homards, selon Frederick Whoriskey.