Une Louperivoise a conquis la Diagonale des fous et elle en redemande

La sportive a complété le parcours de 165 km et de 10 000 m de dénivelé positif en 56 heures, 31 minutes et 29 secondes.

Elle est arrivée à la 1507e place sur les 1887 personnes qui ont franchi la ligne d'arrivée. Line Pelletier s'était fixé comme objectif de terminer la course. Non seulement elle l'a atteint, mais en plus, elle y est arrivée malgré la gastroentérite qui l'avait affaiblie pendant quelques jours avant le départ.

Le manque de sommeil a été l'élément le plus difficile à gérer. C'est la première fois que je devais gérer une course avec des nuits. Et avec la fatigue, parfois, on ne peut plus monter les pentes, mais il y a moyen de gérer cela. Parfois un repos même de 10 minutes peut faire toute une différence , explique la coureuse. Il lui a aussi fallu composer avec des températures qui pouvaient atteindre 30 degrés le jour mais qui descendaient à zéro durant la nuit.

Line Pelletier a pu compter sur un membre de son équipe qui l'a rattrapée sur le parcours au 50e kilomètre et avec qui elle a franchi la ligne d'arrivée. Courir en duo l'a beaucoup aidée pour la suite de sa course. Les moments les plus difficiles, il m'a aidée à les gérer, et quand c'était lui, c'est moi qui le stimulais et proposais des solutions , ajoute la Louperivoise.

La Diagonale des fous est la course la plus difficile en distance et en dénivelé que la sportive ait réalisée depuis qu'elle court.

« Quand on est dans la course, on se dit : ''Plus jamais! Qu'est ce que je fais ici?'' Mais finalement, je vais en faire d'autres, c'est sûr. » — Une citation de Line Pelletier

Line Pelletier (en maillot jaune au centre) a participé avec son équipe à la Diagonale des fous à l'île de la Réunion. Photo : Line Pelletier

Yvan L'Heureux, créateur du Défi Everest et lui-même coureur de nombreux trails, ne tarit pas d'éloges sur la performance de Line Pelletier. C'est un parcours très difficile dans la jungle. Il y a beaucoup de boue, de la roche et des racines, et on n'a pas le droit aux bâtons, donc c'est 60 heures qu'on passe sur ses jambes , explique M. L'Heureux. C'est une course que tous les coureurs inscrivent sur leur liste de rêves.

Il rappelle que Line Pelletier a commencé à courir avec le Défi Everest. Elle fait partie du club très fermé des trois personnes qui ont fait 204 montées au Macadam Ultra, une des disciplines du Défi Everest. Line, c'est une athlète hors pair pour ce qui est de la résilience, de l'entraînement, de la nutrition et de la gestion des bobos , ajoute Yvan L'Heureux, qui prédit une belle suite des choses à la sportive.

« Lorsque tu as réussi un 100 miles [165 km] aussi dur que celui de la Réunion, eh bien, tu es capable d'aller chercher un 200 miles sans problème. » — Une citation de Yvan L'Heureux, créateur du Défi Everest

Line Pelletier sera de retour au Québec le mercredi 26 octobre. Pour le moment, elle n'a planifié aucune course pour l'année 2023, mais elle se dit prête à se joindre à une équipe pour courir un trail de 165 km en Europe.