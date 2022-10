Début d’incendie au Collège du Mont-Sainte-Anne de Sherbrooke

Selon les premières informations, les élèves de l'école, située sur la rue Sainte-Catherine, ont été évacués rapidement et ils sont tous en sécurité.

Vers 13 h 15, il a commencé à y avoir de la fumée qui se dégageait de la salle de lavage qui se trouve à proximité des casiers. Rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un incendie qu'on a pu éteindre, mais il y avait énormément de fumée. Il n'y avait pas de chance à prendre, donc on a évacué les lieux et appelé le service incendie , indique le directeur général de l'école, Olivier Audet.

Selon ce dernier, le feu pourrait avoir été causé par une surchauffe de la sécheuse.

Les élèves ont pu retourner en classe et reprendre leurs cours un peu plus d'une heure après le début de l'incendie.