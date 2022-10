Le PCU veut assujettir les fonctionnaires municipaux à la Loi sur les lobbyistes

Cela devrait exiger que [les municipalités] soient tenues aux normes les plus élevées de responsabilité et de transparence dans tous les domaines de leurs activités et dans l'exercice de leur jugement et de leur autorité , explique la résolution.

Les fonctionnaires municipaux seraient tenus d'indiquer qu’ils font du lobbying, de préciser auprès de quels ministères et de mentionner les sujets sur lesquels portent leurs actions de lobbying.

La crainte de perdre du temps

Quel problème [les membres du PCU ayant voté la résolution] essaient-ils de résoudre , se demandait la mairesse d'Okotoks, Tanya Thorn, dans une entrevue dimanche.

Elle estime que cette initiative, qu’elle qualifie de bureaucratique, pourrait constituer un problème, notamment pour les petites municipalités.

Abondant dans le même sens, Andrew Knack, un conseiller municipal d'Edmonton, croit que de telles exigences pourraient faire perdre du temps aux fonctionnaires, alors qu'ils devraient répondre aux besoins des habitants.

La conseillère municipale de Calgary Kourtney Penner estime aussi que cela pourrait représenter une énorme perte de temps pour tout le monde.

Andrew Knack estime qu’il faut distinguer les conseillers municipaux qui défendent les besoins de la population et les entreprises qui cherchent à avoir accès aux politiciens pour obtenir des contrats gouvernementaux : Nous ne faisons aucun profit sur les fonds reçus par le gouvernement provincial.

Des conseillers municipaux déconcertés

D'autre part, Tanya Thorn, la mairesse d'Okotoks, se demande si elle pouvait approcher un député lors d'un événement de réseautage, comme le Stampede de Calgary, pour discuter des préoccupations dans sa ville, si elle ne se fait pas enregistrer auparavant en tant que lobbyiste.

Tanya Thorn, qui craint aussi que cela n'empêche les politiciens provinciaux d'assister à des événements publics pour y faire du lobbying, souligne que le public s'attend à ce que les différents ordres de gouvernement travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs.

Nous avons les numéros de téléphone des uns et des autres , affirme Kourtney Penner. Maintenant, je ne peux plus envoyer de SMS ? Je ne peux pas appeler? Quelles sont les règles?

Elle se dit par ailleurs déçue qu'aucun dirigeant provincial n'ait participé au débat politique lors de la réunion du PCU pour expliquer aux membres pourquoi la proposition est problématique.

Le Ministère promet des consultations

Le gouvernement n'est pas obligé d'agir sur toutes les politiques ou les résolutions du parti adoptées par les membres.

Rebecca Schulz, la ministre des Affaires municipales de l'Alberta, a publié dimanche un gazouillis dans lequel elle promet de consulter les municipalités au sujet de la résolution sur le lobbying.

Elle n'a pas dit toutefois si le gouvernement envisageait de modifier la Loi sur les lobbyistes  (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

Dimanche, un porte-parole du gouvernement a dit que la ministre n'était pas disponible pour une entrevue à ce sujet.

Les représentants municipaux sont actuellement exemptés de déclarer au registre des lobbyistes qu'ils font du lobbying. Les politiciens et les fonctionnaires fédéraux et autochtones, ainsi que ceux des sociétés d'État, en sont également exemptés.

Avec les informations de Janet French