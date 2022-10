Les députés ontariens sont de retour à Queen's Park après une pause automnale de six semaines. Le gouvernement Ford reprend les travaux parlementaires avec les coudées franches – grâce à la toute-puissance de ses 83 députés – mais le retour en Chambre coïncide avec plusieurs défis : nouvelle vague de COVID-19, négociations houleuses avec les syndiqués du milieu de l'éducation, casse-tête énergétique. Voici un tour d’horizon de ce qui attend Doug Ford dans les prochaines semaines.

La grogne du milieu scolaire

C'est connu : les travailleurs de l'éducation et le gouvernement Ford ont très peu d'atomes crochus. Les négociations pour le renouvellement des contrats de travail s'annoncent pénibles. Les travailleurs de soutien menacent déjà de débrayer et le ministre de l'Éducation n'exclut pas le recours à une loi spéciale pour forcer le retour au travail en cas de grève. Le ton acrimonieux des échanges n'annonce rien de bon.

Les bibliothécaires, les concierges et les aides-enseignants seront en position de grève légale dès le 3 novembre.

La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario fait partie des syndicats qui avaient tenu des journées de grève en 2019. Photo : Radio-Canada

Au début du mois, le premier ministre Ford avait indiqué qu'il voulait éviter les perturbations dans les classes. Il avait demandé aux syndiqués de poursuivre les pourparlers, mais les avait aussi prévenus de ne pas lui forcer la main .

Chaque côté s'accuse d'instrumentaliser les élèves au profit de gains personnels. Une question demeure : après deux années de dysfonctionnement dans les écoles, effet collatéral de la pandémie, est-ce que les parents appuieront un mouvement de grève?

Le rôle du privé

Le statu quo ne fonctionne plus . C'est ce que répète Doug Ford chaque fois qu'il est questionné sur l'avenir du réseau de la santé. Le premier ministre et sa ministre de la Santé parlent d'innovations pour fournir les soins de santé aux Ontariens, mais leurs visées restent floues.

Si les détails du plan se font rares, le gouvernement cache à peine ses intentions de s'appuyer sur les cliniques privées pour la prestation de soins. Doug Ford continue de se faire rassurant et promet que les Ontariens n'auront jamais à utiliser leur carte de crédit pour obtenir une intervention chirurgicale et que tous les soins continueront d'être remboursés par le régime d'assurance maladie de la province.

Doug Ford en Chambre lors du discours du Trône Photo : La Presse canadienne / Andrew Lahodynskyj

Il ne serait pas étonnant que le gouvernement s'engage davantage dans une réforme, mais les professionnels de la santé et les partis d'opposition entendent s'y opposer farouchement.

Doug Ford saura-t-il faire avaler la pilule?

On pourrait attendre quand même de la part du mouvement syndical une certaine réplique cet automne autour de la nécessité de maintenir l'aspect public du système de santé , prévient le politique Peter Graefe, de l'Université McMaster.

À l'aube d’une 8e vague

L'automne pourrait devenir un test pour la nouvelle ministre de la Santé. Sylvia Jones s'est faite très discrète depuis son assermentation; or, elle pourrait rapidement se retrouver sous les projecteurs si la multiplication des infections que nous prédisent les experts se matérialise.

Le gouvernement Ford nous assure que le système de santé est maintenant plus résilient qu'il ne l'était au début de la pandémie, mais une nouvelle vague pourrait aggraver sa fragilité.

« Il y a eu cette pénurie dans les hôpitaux, il y a le blocage autour de la rémunération des infirmières qui reste important. Il y a tout l'imprévu par rapport à ce qui va se passer avec la nouvelle vague. Ce sera un dossier compliqué. » — Une citation de Peter Graefe, politologue, Université McMaster

Déjà, le médecin hygiéniste en chef a averti les Ontariens que le masque pourrait faire un retour en force dans les semaines à venir, advenant une recrudescence du virus.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, serre la main de sa nouvelle ministre de la Santé Sylvia Jones. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le plan du gouvernement pour garder l'Ontario ouvert résistera-t-il à une nouvelle vague? La marge de manœuvre semble mince devant l'épuisement de la population. Et que dire des commerces qui se relèvent après des fermetures à répétition.

Naviguer pendant la pandémie a jusqu'ici été un exercice périlleux pour le gouvernement et les décisions du gouvernement ont parfois divisé les ministres ainsi que le caucus. Les prochaines rencontres du cabinet pourraient être de nouveau animées.

En manque d'énergie

Tout indique que le dossier de l'énergie animera plusieurs débats cet automne. Le spectre d'une pénurie d'électricité inquiète de plus en plus à Queen's Park. Le gouvernement devra encore défendre ses choix, qui semblent souvent plus relever de l'improvisation que de la planification.

Avec l'incertitude entourant la vieillissante centrale de Pickering et la fin de l'entente de partage d'électricité avec Hydro-Québec, le gouvernement Ford s'active pour éviter les coupures de courant.

La centrale nucléaire de Pickering en banlieue de Toronto Photo : CBC

D'ailleurs, il annonçait dernièrement qu'un moratoire sur le gaz naturel n'était plus envisageable en raison de la demande croissante en énergie.

Nous aurons l’énergie pour répondre à la demande , assurait le ministre de l’Énergie, Todd Smith, devant la centrale de Pickering, le mois dernier.

Maintenant que la province se dirige vers une possible pénurie d'électricité d'ici 2025, l'annulation de contrats d'énergie renouvelable, jugés trop coûteux, pourrait revenir hanter Doug Ford. Pour plusieurs observateurs, la décision prise en 2019 révèle un manque de vision.

En vrac

Les distractions seront grandes dans les partis d'opposition, alors que les députés libéraux et néo-démocrates doivent trouver leur nouveau chef. Avec le départ de Steven Del Duca et d'Andrea Horwath, l'attention sera divisée entre des courses à la chefferie et assurer la reddition de compte de la part du gouvernement.

C'est l'un des objectifs phares du deuxième mandat de son gouvernement : Doug Ford veut accélérer la construction résidentielle dans l'espoir de refroidir le marché immobilier. Le premier ministre a promis ajouter 1,5 million de nouveaux logements d’ici 2031. Dans cet esprit, le gouvernement doit déposer un projet de loi dès mardi qui permettrait d’outrepasser les règlements municipaux de zonage.

Le déficit de 13,5 milliards de dollars que prévoyaient les progressistes-conservateurs pour l’année 2021-2022 s’est finalement transformé en surplus considérable. Des revenus plus importants que prévu ont permis d’améliorer l’état des finances de la province. L’énoncé économique d’automne devrait nous donner une meilleure idée de la situation économique de la province au moment où les économistes anticipent un ralentissement.

Doug Ford et l'ancienne solliciteure générale Sylvia Jones ont été assignés à comparaître à la commission Rouleau, mais comptent s'y opposer en demandant une révision judiciaire. Les audiences doivent permettre d’en apprendre davantage sur le recours inédit à la Loi sur les mesures d’urgence pendant l’occupation du centre-ville d’Ottawa. On pourrait donc connaître certains détails sur les décisions du gouvernement provincial alors que le convoi de camionneurs perturbait la capitale nationale.