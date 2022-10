La sécurité sera améliorée dans 26 hôpitaux et centres de santé de la C.-B.

Quatorze personnes seront aussi recrutées pour diriger ces nouveaux employés.

Le financement permettra aux régies de la santé d'établir des services de sécurité basés sur un modèle relationnel dans ces 26 établissements.

Ce modèle formera les agents de sécurité pour qu'ils aient une conscience aiguë des patients et de leur entourage ainsi que les connaissances nécessaires pour prévoir, désamorcer et prévenir les agressions , a expliqué le ministre Dix qui ajoute que ce modèle comprend une pratique tenant compte des traumatismes.

Une agence provinciale qui existe depuis peu, SWITCH BC, sera chargée d'embaucher et de former le personnel nécessaire. Cette agence, qui a été créée avec un financement provincial de 8,5 millions de dollars en 2019, recevra 2 millions de dollars supplémentaires pour cette dernière initiative.

Nous ne devrions pas devoir tenter d'offrir d'excellents soins aux patients au prix des employés et des médecins, a déclaré sa directrice générale, Victoria Schmid.

Ces services s'ajoutent à ceux des gardiens de sécurité qui assurent déjà la sécurité dans les hôpitaux.

Une annonce attendue depuis des années

Cette annonce fait suite à de nombreuses années d'efforts de sensibilisation à la violence dans les milieux de travail de la part des syndicats de la santé de la province.

Selon la présidente du Syndicat des infirmières de la Colombie-Britannique (BCNU), Aman Grewal, son syndicat demande depuis 2019 que des agents de sécurité fassent partie des équipes de soins de santé dans près de deux dizaines d'établissements à risque élevé de violence.

« Nos membres reçoivent des coups de poings, de pieds, on leur crache dessus, en plus de se faire agresser verbalement et sexuellement. Notre travail est dangereux, et nous savons que ce danger est sous rapporté et insuffisamment étudié. » — Une citation de Aman Grewal, présidente, BCNU

Que ce soit les infirmières, les médecins, les patients ou leur famille, nous avons besoin d'un système de santé sécuritaire, où la violence, les comportements menaçants et le harcèlement ne sont plus tolérés et normalisés , a ajouté la présidente du syndicat de 48 000 membres.

L'Hôpital Saint-Paul de Vancouver est un des établissements de santé qui aura droit à une nouvelle équipe de sécurité. Photo : Radio-Canada

Le programme emploie déjà environ 100 employés dans neuf centres qui offrent des soins de santé.

Les nouveaux fonds seront répartis dans les établissements suivants :

Régie de la santé du Fraser

L'Hôpital régional et centre de cancer d'Abbotsford

L'Hôpital de Burnaby

L'Hôpital général de Chilliwack

L'Hôpital Langley Memorial

L'Hôpital de Peace Arch

L'Hôpital Royal Columbian

Régie de la santé de l'intérieur

L'Hôpital Cariboo Memorial

L'Hôpital régional East Kootenay

L'Hôpital général de Kelowna

L'Hôpital régional Kootenay Boundary

L'Hôpital régional de Penticton

L'Hôpital Royal Inland

L'Hôpital Vernon Jubilee

Régie de la santé de l'île de Vancouver

Le centre de soins tertiaires en santé mentale Cowichan Lodge

L'Hôpital Saanich Peninsula

Régie de la santé du nord

L'Hôpital Mills Memorial

L'Hôpital régional de Prince Rupert

L'Hôpital universitaire du Nord de la Colombie-Britannique

Régie de la santé Providence

L'Hôpital Mount Saint Joseph

L'Hôpital Saint-Paul

Régie de la santé provinciale

L'Hôpital pour femmes et enfants de la Colombie-Britannique

Régie de la santé Vancouver Coastal