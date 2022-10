Aucun ministre en Abitibi-Témiscamingue : les préfets veulent rencontrer François Legault

Bien que les trois circonscriptions de la région soient représentées par un élu de la Coalition avenir Québec, c’est le député de Papineau en Outaouais, Mathieu Lacombe, qui s’est fait confier la responsabilité jeudi de défendre les intérêts de l’Abitibi-Témiscamingue au sein du Cabinet de François Legault.

Le président de la CPAT, Sébastien D’Astous, souligne que Daniel Bernard, Suzanne Blais et Pierre Dufour sont bien implantés dans la région et sont les mieux placés pour porter la voix des citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue au sein du Conseil des ministres.

La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue inclut également Jaclin Bégin pour l’Abitibi-Ouest, Claire Bolduc au Témiscamingue, Martin Ferron dans La Vallée-de-l’Or et Diane Dallaire à Rouyn-Noranda. Ils réclament une rencontre en personne avec François Legault.

S’il le faut, on va noliser un avion pour y aller , soutient M. D’Astous, qui représente la MRC d'Abitibi.

En plus de demander l’ajout d’un représentant de l’Abitibi-Témiscamingue au sein du Cabinet, les préfets souhaitent comprendre les raisons qui ont mené le premier ministre à exclure les trois élus de la région. Denis Lamothe, réélu dans Ungava, est lui aussi exclu du Conseil exécutif.

Sébastien D’Astous se montre prudent quant à la possibilité de voir le premier ministre revenir sur sa décision, mais il assure que les préfets feront tout ce qui est en leur pouvoir afin d’améliorer la représentation politique de l’Abitibi-Témiscamingue aux plus hautes instances du gouvernement.

Ça s’est déjà fait dans le passé. Je n’ai pas nécessairement confiance pour l’instant, mais je peux vous garantir qu’on va mettre l’énergie nécessaire pour renverser la décision et, pour ça, le travail terrain commence dès aujourd’hui , annonce-t-il.

En plus des élus des cinq MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, les syndicats se montrent également préoccupés par l’absence d’un ministre dans la région.

Le président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec-CSN, Félix-Antoine Lafleur, se questionne sur la façon dont se positionnera le ministre Mathieu Lacombe lorsqu’une question opposera les intérêts de l'Abitibi-Témiscamingue à ceux de l’Outaouais.

C’est assurément une inquiétude parce qu’un ministre qui a deux charges comme ça, dans deux régions qui sont voisines, on s’inquiète du fait que si jamais des décisions doivent être prises au Conseil des ministres, avec un budget qui n’est pas illimité, est-ce que le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, mais qui est aussi responsable de l’Outaouais et député en Outaouais, va pouvoir défendre les intérêts de l’Abitibi-Témiscamingue? Moi, je pose la question , affirme M. Lafleur.

« Quand on est au Conseil des ministres, on a un impact supplémentaire sur la gestion de l’État. Selon notre organisation, les intérêts de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec vont être relégués au second rang parce que le député risque de vouloir prendre la défense de sa circonscription et de sa région, ce qui serait tout à fait compréhensible. »