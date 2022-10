Sainte-Luce consulte ses citoyens sur le réaménagement du secteur de l’Anse-aux-Coques

Le directeur de projet de la firme AECOM, Jean-François Roland, a fait la présentation du plan directeur du réaménagement. Ce plan a été adopté par le conseil municipal en mai 2021.

Le plan de réaménagement prévoit le prolongement de la promenade jusqu'au quai pour y relier l'église et le presbytère, la mise en valeur du quai à des fins récréotouristiques, la création d'un lieu de rencontre qui valorise le patrimoine maritime, qui a été marqué par le naufrage de l'Empress of Ireland, et la révision du stationnement.

André Robitaille, membre du Collectif incognito, a aussi présenté le projet de remodelage des abords de l'église et du quai. Il propose aussi de projeter des images sur le mur arrière de l'église.

Le Collectif incognito propose, entre autres, de projeter des images au sujet de l'Empress of Ireland sur le mur arrière de l'église. Photo : Collectif Incognito

Les coûts de réalisation de ces deux plans sont évalués à 12 millions de dollars.

Les élus souhaitaient toutefois consulter les citoyens avant d'aller de l'avant avec ces projets.

On veut vraiment aller de l'avant avec ces projets-là. Partir les demandes de subvention. Mais, on trouvait ça important, avant d'entreprendre toutes ces démarches-là, que les projets soient présentés aux citoyens , a affirmé la mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault.

« Le projet va aller de l'avant. On s'attend à avoir des subventions. Le projet atteint divers objectifs du gouvernement, que ce soit au niveau de l'environnement, de la culture, de la mobilité durable… » — Une citation de Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce

La plupart des résidents présents à la séance de consultation publique de l'après-midi ont salué le plan de réaménagement, en exprimant parfois certains bémols.

C'est notamment le cas de Michel Desrosiers, qui a dit être agréablement surpris par le projet . Il a ajouté que la Municipalité avait de bonnes idées pour mettre en valeur le site de l'Anse-aux-Coques pour les touristes, entre autres, mais sans tomber dans l'excès.

« Je trouve ça très inspirant, très beau. Je trouve que, sans vouloir trop en mettre, vous avez su mettre la mesure relativement haute sans nécessairement surcharger le projet. » — Une citation de Michel Desrosiers, résident de Sainte-Luce

Une citoyenne s'est aussi présentée au micro pour souligner la beauté des aménagements proposés. Elle a toutefois fait part de ses inquiétudes concernant le stationnement dans le secteur.

Selon elle, il manque parfois d'espace, pendant la saison estivale, pour les touristes qui visitent le village.

Le Collectif incognito propose aussi un réaménagement du quai de l'Anse-aux-Coques. Photo : Collectif Incognito

Un autre résident, Christian Pelletier, se questionnait quant à la relocalisation du marché public sur un autre terrain.

Vous l'avez complètement tassé vers l'école et c'est petit. Le marché public, dans le bilan de la dernière année, il y a de plus en plus d'exposants, de plus en plus de personnes qui le fréquentent. […] À l'école, ça ne convient pas, à mon sens , a-t-il dit.

D'autres citoyens ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'aménagement d'une piste cyclable dans ce secteur pour des raisons de sécurité.

Les travaux de recharge de la plage ont été amorcés au début d'octobre. Il s'agit d'une première étape qui doit notamment sécuriser la berge en vue du remodelage du secteur.

Avec les informations de Lysbertte Cerné