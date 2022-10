Les hindous heureux de se retrouver en personne pour célébrer Diwali, la fête des lumières

La fête des lumières Diwali, la plus populaire de l'Inde, a été célébrée ce lundi par la communauté hindoue de la Saskatchewan, heureuse de pouvoir se retrouver en présentiel.

Depuis 45 ans, le résident de Saskatoon Kulwant Rai célèbre la Diwali dans la Ville des Vents. Ce festival est le plus important de l'année pour les hindous, dit-il.

« Diwali est la fête des lumières. Comme à Noël, nous célébrons Diwali avec des guirlandes lumineuses. C'est la victoire du bien sur le mal. » — Une citation de Kulwant Rai, membre de la communauté indienne à Saskatoon

En effet, selon la mythologie hindoue, Diwali signifie rangée de lampes allumées, et vient du mot sanskrit deepavali.

Le festival marque le jour où le roi Rama revient dans son pays natal, 14 ans après avoir battu Ravana.

À son arrivée, accompagné de sa femme Sita Devi et son frère Lakshmana, les sujets de Rama l'accueillent en éclairant la ville avec des milliers de bougies et de lampes.

Depuis, la Diwali est célébrée dans toute l'Inde et dans d'autres régions d'Asie du Sud. Elle reste une fête religieuse de bon augure pour les hindous, les sikhs et les jaïns, qui accueillent aussi la déesse Lakshmi, représentante de la richesse, de la sagesse et de la prospérité.

Le retour de cette fête en présentiel est salué par Meenu Sharma, qui se rend habituellement à son temple local pour psalmodier des prières.

Diwali est très différente cette année. Vous pouvez rencontrer des gens, vous embrasser et être avec vos amis et votre famille. Il s'agit de recréer ces souvenirs de chez nous , déclare-t-elle.

Bien que la principale célébration ait lieu le jour de Diwali et que les festivités durent généralement cinq jours, les célébrations de la communauté hindoue se poursuivent depuis un mois.

La fête des lumières est en effet précédée par un autre festival important chez les hindous, Navratri. Ce festival s'accompagne de neuf nuits de jeûne et de danse pour honorer le triomphe du bien sur le mal. La Diwali qui suit en devient à la fois le prolongement et le point culminant.

Meenu Sharma explique que les hindous se préparent à l'avance pour la fête des lumières.

Nous commençons à nettoyer nos maisons des mois à l'avance, dit-elle. Nous nous procurons des décorations, de nouvelles housses d'oreillers, des draps de lit, tout est coloré, et nous préparons des collations.

De plus cette année, le Garba, annulé pendant les années de la pandémie, est de retour.

Cette danse traditionnelle originaire de la province indienne du Gujarat implique de grands groupes de personnes dansant en cercle autour d'une statue de Durga habillée de vêtements culturels.

Environ 1200 personnes venant de toutes les régions de la province y participent régulièrement, selon Manish Shamnani, membre de la communauté indienne.

Allumage de bougies, prières, décoration des maisons, danses et nourriture traditionnelle rythment cette célébration annuelle. Et pour plusieurs, c'est aussi une façon de retrouver un peu de leur région natale, le temps d'un festival.

Avec les informations de Pratyush Dayal