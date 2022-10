Des candidats aux élections scolaires réfléchissent à l’inclusion des élèves immigrants

L'Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba (AFMM) a suscité la réflexion des candidats au poste de commissaire scolaire de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) au sujet de l’inclusion des élèves et du personnel issus de l’immigration dans les écoles.

L’ AFMM regroupe les francophones de diverses régions du monde venus s’installer au Manitoba.

Dans des vidéos d’une minute, onze des candidats ont répondu à la question suivante posée par l’organisme: Comment pourriez-vous contribuer à une école accueillante, sécuritaire, inclusive et valorisante pour les enfants et le personnel (issus de l’immigration) pour la réussite et l’épanouissement de tous?

Les vidéos ont été partagées aux membres par le biais du réseau social WhatsApp et par courriel. Elles ont été accueillies favorablement, soutient le conseiller de l’ AFMM , Jean-Louis Péhé.

Nos membres ont pu mettre un visage sur un nom et écouter ce que les futurs commissaires ont à proposer .

Jean-Louis Péhé, conseiller de l'Amicale de la Francophonie Multiculturelle du Manitoba, souhaite que les futurs commissaires soient sensibilisés aux préoccupations des élèves issus de l’immigration au sein de la DSFM. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

Régulièrement, nous constatons qu’il y a des cas de racisme dans certaines écoles , explique Jean-Louis Péhé dans une entrevue accordée à l’émission de radio le 6 à 9.

Les enfants issus de l’immigration arrivent aussi souvent dans un système scolaire qui est complètement différent de ce qu’ils ont connu dans leur pays d’origine , poursuit-il.

Selon M. Péhé, des mesures devraient être mises en place au niveau des divisions scolaires pour permettre aux enfants et au personnel de s’intégrer, de se sentir en sécurité dans les écoles et de s’épanouir.

Les candidats pourront se faire connaître plus amplement lors d’un forum électoral, lundi soir, à 19 h 30, à l’école Précieux-Sang à Winnipeg. Il sera également diffusé en ligne.