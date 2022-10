Le sol bouge à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Mais un an après leur achat, la résidence présente de lourds dommages.

Plusieurs résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac aux prises avec des problèmes de maisons fissurées cherchent à en comprendre la cause. Photo : Radio-Canada

« On s'est rendu compte que la maison a commencé à travailler. Qu’il y avait de l'ouverture qui se créait dans la brique, que ça lézardait. » — Une citation de Martin Léger

« Présentement, l'urgence, c'est vraiment de solidifier notre maison. » — Une citation de Marie-Josée Massé

Hénault et Gosselin, une entreprise spécialisée en installation de pieux, évalue les réparations à près de 130 000 $.

Plusieurs résidents du même quartier constatent des problèmes similaires.

Les citoyens touchés, dont Julie Ménard, attendent des réponses de la part de la Ville. Photo : Radio-Canada

« Dans ma chambre, j'ai un mur qui s'est écrasé comme on écraserait une canette de liqueur. » — Une citation de Julie Ménard

Selon le ministère de la Sécurité publique, les inondations de 2019 n'en seraient pas la cause. Les résidents croient que l’usine d’eau potable en serait la cause. Avant on puisait l'eau de Deux-Montagnes, on n'avait pas de problème, précise Julie Ménard. Depuis 2014 qu'ils ont puisé l'eau, on a des problèmes depuis ce temps-là. Est-ce que je suis sur une veine d'eau et quand ils pompent, ça draine tout en dessous?

Le maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, François Robillard ne croit pas que l’usine est en cause.

« Je n'ai pas une étude géotechnique où on me dit qu'il y a eu des problèmes généralisés de sol. » — Une citation de François Robillard

Pourtant, selon nos sources, la Ville a demandé une étude en 2020 pour connaître, entre autres, les causes d’un glissement de terrain qui s'est produit sur la rive du lac Val-des-Sables, lac où l’on puise l’eau potable. Elle refuse de la rendre publique. Il y a une façon de faire qui est l'accès à l'information. C'est par là qu'il va falloir que les gens passent pour avoir accès à ces documents là , indique François Rémillard.

Le maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite aider financièrement ses résidents, mais il dispose d'un budget limité. Photo : Radio-Canada

La seule façon pour les résidents de prouver la responsabilité de la Ville est de réaliser des tests de sols, selon le professeur Vincenzo Silvestri, spécialiste des sols.

« Il faudrait savoir exactement où la Ville puise l'eau. À quel endroit exactement. À quelle profondeur. Et pour ça, il faut obtenir les tests de sols que la Ville a effectués. » — Une citation de professeur Vincenzo Silvestri

Toutes les réclamations des résidents ont été refusées par la Ville. Selon le maire François Robillard, les résidents devront passer par le système de justice et le fardeau de la preuve leur revient. Il refuse de rendre publics les tests de sols effectués lors de la construction de l’usine d’eau potable.

L'usine de filtration de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a dû être pieutée en 2021. Photo : Radio-Canada

Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac auraient souhaité que la Ville se prévale du programme de subvention Rénovation Québec de la Société d’habitation du Québec. Le programme prévoit que le gouvernement et la Ville paient les deux tiers de la facture et le résident, le tiers. Mais le maire rejette ce programme et souhaite faire cavalier seul. Son programme qu’il souhaite créer d’ici la fin de l’année sera ouvert aux résidents touchés et aussi à ceux qui ont déjà pieuté leur maison.

« La Ville veut payer 10 000 $ à plusieurs résidents jusqu’à concurrence de 100 000 $. On veut aider plus de citoyens avec des plus petits montants que le programme Rénovation Québec. » — Une citation de François Robillard

En attendant, Marie-Josée Massé et Martin Léger ont payé près de 150 000 $ pour stabiliser leur maison. Reste maintenant à reconstruire le sous-sol et à refaire tout l’aménagement extérieur.