Occupation double dans la tourmente : Julie Snyder se défend et s’excuse

Alors que la téléréalité Occupation double a évincé trois candidats pour intimidation a été lâchée par plusieurs commanditaires, sa productrice Julie Snyder a défendu le travail de l'émission et a assumé ses erreurs en entrevue à Tout le monde en parle et à Tout un matin.

Je comprends l’indignation et notre erreur, a-t-elle déclaré à Guy A. Lepage dimanche soir. Je prends acte et je m’excuse [...], mais on n’a pas fait cette erreur de mauvaise foi.

La production d’Occupation double est notamment critiquée pour ne pas avoir agi plus tôt devant les comportements intimidateurs adoptés par les trois candidats expulsés à l’égard de Jonathan, un autre concurrent.

Julie Snyder s’est justifiée en rappelant les avertissements adressés ces dernières semaines aux personnes participant à l’émission, qui est tournée en Martinique cette année, et la session d’éducation à l’anti-intimidation, animée par Stéphane Villeneuve, professeur à l’Université du Québec à Montréal et spécialiste de la prévention de l’intimidation, lors de l’émission de dimanche soir.

La productrice de télévision a aussi souligné avoir cherché cet expert il y a déjà une dizaine de jours, donc avant le départ des premiers commanditaires. Ça ne se trouve pas aussi facilement, ça ne se fait pas livrer comme une pizza.

Elle a également déclaré que la ligne était mince entre la chicane et l'intimidation et que le recours à Stéphane Villeneuve avait permis à l’équipe produisant l’émission de mieux comprendre le phénomène de l’intimidation.

Ce n’est pas noir ou blanc l’intimidation. Si on avait été mieux outillés, je pense qu’on serait mieux intervenus auprès des trois candidats , a-t-elle reconnu sur le plateau de Tout le monde en parle.

Ne pas intimider les intimidateurs

Julie Snyder a également appelé à la bienveillance envers les trois candidats évincés – Philippe, Isaack et Félix – et a rappelé qu’on pouvait dénoncer leurs attitudes, sans pour autant les intimider.

« La saine santé mentale, c’est aussi de permettre aux gens de faire des erreurs, d’avoir une introspection, puis d’apprendre et de se relever de ça. Ces trois candidats ne méritent pas qu’on les intimide sur les réseaux sociaux. » — Une citation de Julie Snyder, productrice

On a fait des erreurs, ce n’est pas à eux d’en payer le prix , a-t-elle ajouté, lundi matin, en entrevue avec Patrick Masbourian à Tout un matin.

Dimanche soir, Julie Snyder, qui dit avoir le soutien de son diffuseur Noovo, a aussi mis en avant que cette polémique avait l’avantage de permettre un apprentissage collectif. À quelque chose malheur est bon [...], quand à une heure de grande écoute, des jeunes entre 18 et 25 ans vont entendre parler un des professeurs de l’UQAM.

J’aurais préféré ne pas être au centre de cette tempête, mais cette tempête aura quand même amené ça de positif.

Une nouvelle mouture d’Occupation double à venir?

La controverse dans laquelle le climat d'intimidation instauré à Occupation double a plongé l’émission a renforcé les questionnements quant à la pertinence même de cette téléréalité, dont les cotes d’écoute ne seraient peut-être pas aussi hautes sans rivalités entre les personnes candidates.

Il y a de la compétition saine et la compétition malsaine , a défendu Julie Snyder, précisant que sept couples se sont formés grâce à cette émission et que deux bébés ont vu le jour, mais aussi que, chaque année, des anciennes personnes participantes demandent à concourir à nouveau.

Autre argument de Julie Snyder : Occupation double est une émission 100% québécoise et sa disparition pousserait les jeunes du Québec à se tourner vers des téléréalités américaines encore plus dures , selon elle.

Toutefois, la productrice de télévision a reconnu que son équipe et elle vont devoir retravailler leur émission. Occupation double est un concept qui se renouvelle, qui va reprendre son souffle, a-t-elle déclaré à Patrick Masbourian. Je pense qu’on va réévaluer notre casting.

À l’avenir, la formation sur l’intimidation sera ajoutée à celles sur le racisme ou encore le consentement que les participants et participantes doivent suivre avant le début du tournage. Elle sera également donnée aux personnes candidates à l’adaptation québécoise de l’émission de téléréalité Survivor, qui est en préparation et que Julie Snyder supervise.

En attendant, Julie Snyder a assuré que les personnes gagnantes d’Occupation double recevront quand même un condo cette année, malgré le retrait du commanditaire Finstar qui devait fournir ce prix.

Quant à l’émission, elle ne sera pas diffusée en version quotidienne cette semaine pour permettre à l’équipe de 300 personnes travaillant sur Occupation double de se reposer.